Serie C, Fano-Legnago, i convocati: parla Roberto Marino

FANO – Roberto Marino ai nostri microfoni.

“Il derby è stata una bellissima partita, abbiamo dominato soprattutto nel secondo tempo, abbiamo sempre attaccato e abbiamo chiuso bene gli avversari. Il gol è arrivato, ma ci è stato annullato, perché hanno contestato un fuorigioco sul Capitano che l’ha toccata per ultimo.

Io avrei voluto coronare la mia centesima presenza tra i professionisti con un gol, ho avuto delle occasioni grazie ai passaggi dei miei compagni, ma non sono riuscito a buttarla in rete e a regalare i tre punti alla squadra e alla società. Abbiamo voglia di riscatto e vogliamo trasformare la rabbia per la vittoria sfumata in una prestazione positiva con il Legnago, che è un avversario alla nostra portata”.

I convocati dal tecnico Flavio Destro per il derby con la Vis Pesaro:

1 Aniello VISCOVO

2 Riccardo CARGNELUTTI

3 Simone ISACCO

5 Valerio ZIGROSSI

6 Stefano AMADIO

7 Carte SAID

8 Gianluca CARPANI

9 Riccardo BARBUTI

10 Enrico BALDINI

11 Andrea DE VITO

12 Lorenzo SANTARELLI

14 Roberto MARINO

15 Pasquale DI SABATINO

16 Luca SCIMIA

18 Samuele PARLATI

19 Niccolò MONTI

21 Ludovico MAINARDI

22 Gabriel MELI

24 Simone PAOLINI

26 Luca BRUNO

27 Vincenzo FERRARA

28 Francesco RILLO

30 Alessio NEPI

31 Matteo BRERO

Per info su Oggi Sport: https://oggisport.it/ e la pagina Facebook https://www.facebook.com/oggisport/?notif_id=1597904047411099¬if_t=page_fan