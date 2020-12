Serie C, recuperi: pareggio della Fermana e prima vittoria stagionale del Fano. La nuova Classifica

FERMO – Lo staff tecnico è composto da mister Giovanni Cornacchini, dal vice allenatore e match analyst Andrea Bruniera (ex calciatore canarino, già dallo scorso anno in forza all’organico del settore giovanile come tecnico dell’Under 17) e dal collaborattore tecnico Massimiliano Vadacca, ex allenatore in D con Castelfidardo, San Severo e Manfredonia ma in precedenza anche al settore giovanile del Lecce.

Queste inoltre le prime parole del neo tecnico gialloblù al termine della prima seduta di allenamento.

“Torno a distanza di tanti anni, se ripenso a quella stagione beh diciamo che un nodo in gola viene. Si fa fatica a cancellare dalla memoria una situazione del genere anche se il passare degli anni aiuta, indubbiamente. Diciamo che torno con grandissimo entusiasmo e tanta voglia di fare bene, con la convinzione che ci si possa risollevare da questa situazione. Le prime sensazioni avute dal gruppo sono positive: qualche elemento già lo conoscevo bene, altri invece avrò tempo di conoscerli con il tempo. Anche se non ne abbiamo troppo a disposizione visto che in pochi giorni ci attendono due match di grandissima importanza. Il Girone B? Lo conosco si, seguo attentamente tutti e tre i gironi ma mi sembra che questo sia effettivamente molto equilibrato e con squadre veramente forti. Sappiamo quale sarà il nostro campionato, ci sarà la necessità di mettere in campo grande volontà e spirito di sacrificio, sono armi indispensabili: fondamentale sarà calarsi immediatamente nella mentalità giusta e dare una svolta. Mauro Antonioli mi ha lasciato una squadra in salute fisicamente, non ha avuto fortuna ma ha fatto un buon lavoro sia nella passata stagione che in questa. E’ un gruppo che ha condizione e indubbiamente valori buoni”.

