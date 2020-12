Smart working: solo il 6% delle aziende ne farebbe a meno

Oggi parleremo del “Future of Work 2020”, la ricerca condotta dall’Osservatorio Imprese Lavoro Inaz e Business International. Questo survey, arrivato alla sua terza edizione, mostra come le prerogative gestionali delle grandi aziende italiane siano cambiate con l’arrivo della pandemia. Il Covid-19 ha ridimensionato la quotidianità di milioni di italiani e con essa anche le dinamiche lavorative. Lo smart working ad oggi costituisce una solida realtà che ha permesso di ridisegnare la routine senza bloccare interi settori produttivi. Secondo quanto riportato nella ricerca, infatti, solo il 6% delle imprese dichiara di voler tornare alle condizioni preesistenti senza smart working. Contrariamente la stragrande maggioranza dei direttori, HR manager e AD ritengono che il lavoro a distanza sia una grande risorsa da implementare ulteriormente. Il 67% delle aziende mette la digitalizzazione in cima alla classifica delle priorità e il 60% indica lo smart working come l’iniziativa più urgente su cui investire per quanto riguarda le risorse umane. Inoltre il 69% degli intervistati ritiene fondamentale innovare i modelli di organizzazione del lavoro. Obiettivo definito prioritario nelle agende di sviluppo da qui ai prossimi tre anni. Risulta così necessario intervenire al fine di migliorare la formazione dei dipendenti e garantire lo sviluppo di nuove competenze alla luce di una nuova concezione del lavoro.

<<In tutti i cambiamenti che hanno travolto le imprese quest’anno, si è confermata la centralità del fattore umano – dichiara Linda Gilli, presidente e AD di Inaz –. La ricerca fotografa indubbiamente una situazione in divenire, in cui emergono tendenze a volte contraddittorie, ma una cosa è molto chiara: le esperienze fatte nel 2020 lasceranno una traccia profonda, su tutte il lavoro a distanza. Per trasformare quest’ultimo in vero smart working occorre da un lato proseguire sulla strada della digitalizzazione, ma dall’altro non bisogna mai perdere di vista il ruolo dell’azienda come luogo di socialità e aggregazione>>. Quest’ultimo punto è di estrema importanza perché se il lavoro a distanza ha permesso di rispondere in maniera rapida e positiva alle criticità della pandemia, dall’altra rischia di compromettere fattori essenziali come la socializzazione, la condivisione, il contatto umano e l’esperienza fisica nell’ambito lavorativo. Tra le criticità espresse nel survey di Inaz figura, infatti, il rischio di diminuzione della perdita di appartenenza dei dipendenti all’azienda, nonché l’indebolimento della leadership. Per il resto, però, la stragrande maggioranza delle imprese, il 78%, ha rivelato che l’esperienza è stata positiva durante l’emergenza ma necessita di una progettualità ben definita, con l’aumento di motivazione e responsabilità dei collaboratori.

In aggiunta, per il 35% delle aziende interpellate il lavoro delocalizzato sarà comunque prevalente rispetto al lavoro in sede, sebbene in proporzioni diverse. Mentre il 39% prevede, più cautamente, due giorni su cinque di lavoro a distanza.

<<Ogni rivoluzione, e questo cambiamento globale che abbiamo di fronte lo è, presenta insidie ma anche opportunità – conclude Linda Gilli –. Le direzioni HR sono chiamate oggi a ridefinire strumenti e modelli in modo che persone e imprese possano trarre vantaggi dal difficile periodo che stiamo vivendo>>. Un chiaro segno che lo smart working ha ancora profondi margini di miglioramento e che l’adozione di questi sistemi lavorativi innovativi può costituire nel presente e nel futuro un concreto vantaggio. Un plus, una marcia in più da utilizzare con consapevolezza.