Teramo: aggredisce l’inquilino e evade dai domiciliari, arrestato 39enne

Continua la striscia consecutiva di pareggi per la formazione di mister Paci, fermata questa volta sull’1-1 casalingo dalla Cavese, ultima della classe. Successo che manca ai teramani dal 2-0 contro il Foggia.

Di Simone De Paulis

Al G.Bonolis di Teramo va in scena una partita tutto sommato equilibrata, ricca di errori in fase di costruzione da parte di entrambe le squadre e sterile sul piano delle emozioni. Il primo tempo termina infatti a reti inviolate, il Teramo gioca meglio mentre la Cavese si rende pericolosa con le incursioni dei suoi centrocampisti.

La squadra di casa ha in mano il pallino del gioco per quasi tutti i novanta minuti, ma non riesce, nonostante le reiterate occasioni, ad essere incisiva sotto porta.

Non peccano di cinismo invece gli ospiti, che approfittano di uno dei pochi errori, questa volta grossolano, della difesa biancorossa per trovare la gioia del vantaggio con Russotto al minuto 52, proprio nel momento di massima forma per i padroni di casa.

Il Teramo non demorde, forte anche della freschezza apportata alla manovra dai cambi di mister Paci arrivati nella ripresa. La trama della partita però stenta a cambiare. Ad un Teramo aggressivo risponde una Cavese attendista messa bene in campo che cerca di sorprendere in contropiede.

Le occasioni più ghiotte sono sempre a favore del Teramo, che riesce a procurarsi un calcio di rigore sullo scadere. Regola i conti il subentrato Cappa, che batte il portiere campano con un tiro dagli undici metri forte e teso al minuto 81.

Negli ultimi dieci minuti di gioco un Teramo all’arrembaggio dimostra di avere i mezzi e la voglia di vincere la partita, ma manca sempre il guizzo finale quando si tratta di finalizzare a rete. Le ostilità cessano dunque sull’uno pari, con grande rammarico per la formazione biancorossa, che raccoglie 4 punti nelle ultime 4 partite.

Foto da youtube.com