Teramo: cane Labrador in stato di deperimento, trovato e denunciato il proprietario

TERAMO- E’ stato identificato il proprietario del ‘Labrador Retriever’, trovato in un terreno di proprietà della Società Autostrade per l’Italia S.p.A. occupato abusivamente. Il cane è stato trovato in un forte stato di deperimento fisico ed era costretto in un recinto senza riparo dalle intemperie. I Carabinieri del Nucleo Cites del Gruppo Carabinieri Forestale di Pescara sono risaliti all’identità del proprietario grazie al microchip. Si tratterebbe di un 40enne che ora è stato denunciato con l’accusa di di abbandono di animale e ora rischia l’arresto fino a un anno o una sanzione che ammonterebbe a 10 mila euro.