Teramo: da oggi l’Abruzzo in zona arancione, riaprono i negozi

ALBA ADRIATICA – Un 23enne, già noto alle Forze dell’Ordine, e che sarebbe dovuto stare agli arresti domiciliari per il reato di detenzione a fini di spaccio di stupefacenti, è stato arrestato. IL giovane, dopo una serie di controlli effettuati dai Carabinieri tra la stazione, via Risorgimento e viale Regina Margherita, è stato sorpreso mentre se ne andava tranquillamente a passeggio, allontanandosi dal proprio domicilio. Il giovane è stato arrestato in flagranza di reato.