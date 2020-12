Teramo: fermati con 10 petardi senza marcatura in macchina, due persone denunciate

TERAMO – Sei imprese commerciali dei Teramo sono state identificate dalla Guardia di Finanza di Nereto, per aver violato le disposizioni della normativa vigente in materia di contrasto alla propagazione del Covid-19. Tra queste, quattro aziende sarebbero nella Val Vibrata tra i comuni di Colonnella, Corropoli e Sant’Omero. Inoltre, 18 persone erano impiegate completamente in ‘nero’ e fra questi, un soggetto percepiva anche il Reddito di Cittadinanza, approfittando così della situazione per avere il duplice vantaggio di non pagare alcuna imposta sul reddito percepito in ‘nero’. Per lui è scattata immediatamente la segnalazione all’Inps.