Teramo: fioccano le sanzioni per la violazione della zona rossa, 6 multe

TERAMO – Sono finiti nei guai gli 8 minorenni che nella serata di ieri, domenica 27 dicembre, si sarebbero riuniti in un appartamento di via Fonte Baiano, per organizzare i preparativi di una festa di Capodanno. La segnalazione sarebbe partita da un vicino di casa che avrebbe notato la loro presenza. Immediatamente sul posto, gli agenti della Polizia ha trovato questi giovani intenti a ripulire il locale e nessuno di essi era provvisto della mascherina. I ragazzi sono stati affidati ai loro rispettivi genitori, a cui toccherà pagare una sanzione amministrativa sia per il mancato uso dei dispositivi di protezione sia per l’allontanamento dal domicilio per motivi non giustificati.