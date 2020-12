Teramo: fuori dalla zona rossa senza alcun motivo, multato e denunciato 52enne

ALBA ADRIATICA – Il sinistro è avvenuto nel pomeriggio di ieri, 30 dicembre, in Viale della Vittoria ad Alba Adriatica. Una donna di 52 anni, alla guida della propria auto, si è schiantata contro altre due automobili parcheggiate, ribaltandosi. Le cause sono ancora in fase di accertamento. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale di Alba Adriatica, assieme ai Carabinieri di Martinsicuro. La donna è stata estratta dall’auto dai Vigili del fuoco del distaccamento di Nereto e trasportata presso l’Ospedale di Sant’Omero da un’ambulanza del 118 ma pare non abbia riportato particolari conseguenze.