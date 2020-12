Teramo: sottrae l’auto alla madre e la rivende a più persone, quattro denunciati

TERAMO – Un uomo, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, è finito nei guai dopo aver rivenduto a ben quattro persone, anche loro con precedenti penali, l’auto sottratta alla madre. Per la ricostruzione della vicenda, la Polizia si è avvalsa della complicità dell’ufficio Anagrafe. E’ stato così possibile scoprire che la firma messa sull’atto di vendita non era dell’autentica proprietaria del mezzo. Immediatamente sono scattate le denunce per quattro persone della provincia di Salerno e su di loro ora gravano i reati di: appropriazione indebita, ricettazione e falso ideologico commesso dal Pubblico Ufficiale.