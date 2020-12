Vax Day, Abruzzo: oggi primi 4 vaccini a sanitari, uno per Asl

Domenica 27 in ospedale Teramo inizio dell’operazione

Partirà oggi domenica 27 alle 10.30 l’operazione ‘vaccino day’ in Abruzzo a cura della Asl di Teramo: nel reparto di Cardiologia, nel secondo lotto dell’ospedale Mazzini, saranno somministrate le 135 dosi assegnate all’Abruzzo come prima tranche all’Abruzzo, riservata a tutte le categorie mediche e paramediche.

I vaccini arriveranno a Teramo ad opera dall’Esercito.

Il 4 gennaio è previsto l’inizio della vaccinazione che gradualmente dovrà andare a regime e riguardare tutta la popolazione.

Ad aprire il ciclo un sanitario per ognuna delle quattro Asl: per Teramo il dottor Cosimo Napoletano, presidente dell’Ordine dei Medici e capo del Dipartimento cardio-toraco-vascolare; per L’Aquila il direttore sanitario dell’azienda sanitaria Sabrina Cicogna, primario del reparto di Cardiologia e capo del Dipartimento medico; per Pescara l’ex direttore generale facente funzioni della Asl, ora direttore sanitario, Antonio Caponetti; per Chieti Antonella Capone, tecnico del Dipartimento di Prevenzione.

Il secondo turno è fissato alle 12,30, il terzo alle 15: a operare sono tre squadre di medici, coadiuvati da personale infermieristico e amministrativo, tutti appositamente formati anche con corsi online con il ministero della Salute.

In particolare, il vaccino sarà inoculato in una stanza, poi le persone attenderanno una ventina di minuti in un’altra stanza alla presenza di rianimatori e farmacisti pronti a intervenire per eventuali effetti collaterali.

“Ringraziamo il presidente della Regione Marsilio, l’assessore regionale alla Salute Verì e il direttore del Dipartimento di sanità D’Amario per avere scelto la Asl di Teramo per l’inizio di questa grande operazione che rappresenta un momento importante e di speranza – dichiara il direttore generale Maurizio Di Giosia – Siamo orgogliosi di rappresentare l’Abruzzo in questa prima giornata.

Siamo pronti per domani e anche per il 4 gennaio quando comincerà il ciclo di vaccinazioni a regime”. (ANSA).

