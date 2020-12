Vax Day S. Benedetto del Tronto: primo vaccinato primario psichiatria

ASCOLI PICENO – L’Ascoli torna alla vittoria dopo due mesi (20 ottobre contro la Reggiana in casa) e dopo dieci turni (due pareggi e otto sconfitte).

La squadra di mister Andrea Sottil, al debutto sulla panchina marchigiana, gioca una gara attenta e precisa, non priva di mordente e determinazione, necessaria a battere la Spal di Pasquale Marino.

Gli estensi sono andati diverse volte vicino al pari, sull’1-0 e a ridurre le distanze sul 2-0 ma sono stati poco lucidi sotto porta e hanno trovato un Leali vera e propria saracinesca.

Sugli scudi Sabiri autore di una doppietta: pregevole il calcio di punizione che al 28° del primo tempo ha sbloccato il risultato.

La Spal cade di nuovo in trasferta dopo tre turni, sconfitta il 12 dicembre scorso con lo stesso risultato a Cittadella.

Mercoledì prossimo, 30 dicembre, Ascoli impegnato a Empoli e Spal in casa contro il Brescia.

CRONACA

Primo tempo

1 calcio d’inizio battuto dall’ Ascoli che attacca dalla sinistra alla destra rispetto alla nostra postazione in Tribuna Stampa.

12 Saric dalla distanza sopra la traversa.

13 Sala risponde per la Spal dai venti metri. Leali abbranca in presa il cuoio.

15 Esposito su punizione dalla trequarti sinistra impegna ancore il portiere bianconero che para

Squadre chiuse in un fazzoletto. Più decisa la Spal con l’Ascoli guardingo dietro ma non ci sono state chiare occasioni da rete

25 ammonito Valoti per intervento falloso su Chiricò

28 Ascoli in vantaggio grazie alla rete su punizione di Sabiri dalla trequarti sinistra d’attacco. Il suo tiro s’insacca nell’angolo più lontano. Quarto gol stagionale per il centrocampista bianconero

33 Ranieri in area a sinistra tira ravvicinato in porta. Leali devia in angolo coprendo il suo palo

40 azione di ripartenza dell’Ascoli con palla in area per Saric anticipato provvidenzialmente da un difensore estense

45 un minuto di recupero

46 squadre negli spogliatoi con l’Ascoli in vantaggio grazie alla magistrale punizione battuta da Sabiri al 28°. Spal che non riesce ad arrecare seri pericoli alla retroguardia marchigiana

Secondo tempo

1 calcio di ripresa Spal

3 Chiricò entra in area eda destra e con il sinistro mira l’angolo opposto. Si distende Thiam in angolo, primo dell’Ascoli

6 Di Francesco serve Ranieri in area, blocca Leali

10 Castro dai sette metri destra in area tira al volo di poco alto

12 Strefezza in area tira in porta rasoterra, para Leali

13 risponde subito l’Ascoli da sinistra in area Chiricò, para Thiam

Partita viva con capovolgimenti di fronte. Floccari detta le azioni degli estensi. Chiricò sovente sotto porta avversaria

18 ammonito Buchel

19 palla dalla destra sui piedi di Bajic che viene d’un soffio anticipato da Thiam

21 angolo dalla sinistra spallina con doppia deviazione in porta e doppio salvataggio di Leali e della difesa marchigiana

23 ammonito Esposito Salvatore

24 ancora Sabiri su punizione dalla trequarti sinistra con Thiam che devia affannosamente sul primo palo in angolo

29 ripartenza dell’Ascoli che perviene al raddoppio con Sabiri, alla doppietta di giornata. Quinto gol per il bianconero che raggiunge Bajic

34 Leali si supera da distanza ravvicinata su Castro

39 ammonito Pucino

42 ammonito Eramo

49 finisce qui al “Del Duca”, Ascoli batte Spal 2-0

IL TABELLINO

Ascoli Piceno – Stadio “Cino e Lillo Del Duca”

Domenica 27 dicembre 2020 – ore 15:00

15a giornata di Andata – Serie B

ASCOLI – S.P.A.L. 2 – 0 (pt 1 – 0)

Reti: 28pt e 29st Sabiri

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Corbo, Brosco, Quaranta, Pucino; Cavion (71′ Gerbo), Buchel, Saric (85′ Eramo); Sabiri (85′ Cangiano); Chiricò (71′ Pierini), Bajic (91′ Vellios).

A disp. Sarr, Sarzi Puttini, Donis, Avlonitis, Tupta, Tofanari, Lico

Allenatore: Andrea Sottil.

SPAL (3-4-2-1): Thiam; Sernicola, Vicari, Ranieri; Strafezza (85′ Dickmann), Sa. Esposito (85′ Murgia), Missiroli (75′ Brignola), Sala; Valoti (46′ Castro), Di Francesco; Floccari (62′ Paloschi).

A disp. Minelli, Gomis, Salamon, Okoli, Esposito Se., Spaltro, Seck.

Allenatore: Pasquale Marino.

ARBITRO: Rosario ABISSO della sezione di PALERMO.

Assistenti: Tarcisio VILLA (Ass. 1) della sezione di RIMINI e Alessio BERTI (Ass. 2) della sezione di PRATO.

Quarto ufficiale: Luca MASSIMI della sezione di TERMOLI.

Ammoniti: 25pt Valoti (S): 18st Buchel (A), 23st Esposito Salvatore (S), 39st Pucino (A), 42st Eramo

Espulsi:

Angoli: 2 – 11 (pt 0-4).

Recupero: 1pt, 4st.

NOTE: gara a “Porte Chiuse” causa CoViD19. Ascoli in maglia a strisce verticali bianconere, calzoncini neri, calzettoni neri, portiere in Blu. SPAL in completo rosso, portiere in Giallo. Quaterna Arbitrale in divisa Gialla. Cielo nuvoloso, giornata fredda, ventilazione da NW. Temperatura circa 4°C. Terreno un allentato per la pioggia caduta fino a poche ore prima dall’inizio della gara.

