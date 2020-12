Vigilia Cesena-Samb: i convocati e le dichiarazioni dei due allenatori

CESENA – Vigilia di Cesena-Samb in programma domani sabato 19 dicembre, ore 15 all’ “Orogel Stadium – Dino Manuzzi” – “La Fiorita” della città romagnola.

I locali vengono da due vittorie consecutive, in trasferta a Mantova 4-0 e Legnago 1-0, non subiscono reti da tre gare e non perdono da sette, in casa contro il Padova 0-2 il 2 novembre scorso.

In quindici gare hanno totalizzato 25 punti, uno in più dei rossoblu ma tra le mura amiche ne hanno raccolti soltanto 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, 10 gol fatti e 9 subiti). Più del doppio, 17, i punti conquistati in trasferta (5 vittorie, 2 pareggi, una sconfitta, 14 gol fatti e 7 subìti).

La Samb è reduce dalla sconfitta interna contro il Matelica 2-3 dopo aver inanellato sette risultati utili consecutivi.

I CONVOCATI

CESENA

I bianconeri non avranno per squalifica Ciofi e Ardizzone (squalificati) oltre a Gonnelli (infortunato).

23 i convocati bianconeri (ci sono anche due ragazzi della “Primavera 3”). Ecco il dettaglio:

PORTIERI: 36 Fabbri, 33 Nardi, 22 Satalino

DIFENSORI: 6 Aurelio, 35 Fabbri, 16 Favale, 2 Longo, 3 Maddaloni, 11 Munari, 13 Ricci

CENTROCAMPISTI: 29 Campagna, 32 Capellini, 18 Collocolo, 25 Petermann, 4 Sala, 5 Steffè

ATTACCANTI: 20 Bortolussi, 14 Capanni, 9 Caturano, 28 Koffi, 19 Nanni, 10 Russini, 7 Zecca

SAMB

24 i giocatori convocati da mister Mauro Zironelli.

Dario D’Ambrosio deve scontare il turno di squalifica dopo l’ingenua espulsione di domenica scorsa al 42° del primo tempo contro il Matelica.

QUI CESENA

Parla William Viali:

Elogi alla squadra, reduce da un ottimo momento, ma anche un invito a tenere alta la tensione. La conferenza stampa di mister Viali alla vigilia di Cesena-Samb parte da qui: “Dobbiamo perseverare in questo momento positivo: per fare questi sette risultati utili consecutivi ci siamo impegnati tanto e dobbiamo dare ancora di più per proseguire la striscia, altrimenti il rischio è quello di perdersi. Domani avremo delle assenze pesanti, soprattutto in difesa, però ho grande fiducia in questi ragazzi. Il gruppo è molto recettivo: chi è entrato si è sempre fatto trovare pronto, quindi sono molto sereno da questo punto di vista. Più che altro dovremo stare attenti a studiare la fase offensiva della Sambenedettese: loro variano diversi sistemi di gioco, quindi abbiamo cercato di preparare la partita in questo senso”.

Viali ha fatto anche il punto sulle condizioni della squadra, che dovrà sopperire ad alcune assenze importanti: “Nardi sta bene: gli esami non hanno evidenziato problemi e lui è rientrato ieri in gruppo, quindi sarà a disposizione per la partita. Caturano è clinicamente guarito, ma a livello di forma è indietro, quindi la situazione resta delicata. Sarà convocato, ma valuteremo strada facendo: verrà in panchina con noi, lui ha tanta voglia di stare vicino al gruppo per dare una mano. Come ho già detto, lui deve fare un percorso, non possiamo pensare che domani possa cambiare la partita, perché non è in condizione. Stiamo studiando come reinserirlo, ci sono tante letture da fare insieme allo staff medico per recuperarlo al meglio: questa è la cosa più importante. Sulla formazione ho ancora qualche dubbio, soprattutto a centrocampo e in attacco dove ho più scelta rispetto alla difesa che invece è praticamente contata”.

Una battuta anche sul mercato, con il tecnico che ha tenuto a sottolineare come sia importante mantenere stabili gli equilibri di una squadra che, fino a questo punto, ha fatto molto bene: “Non ho fatto nessuna richiesta alla società in vista di gennaio e non so nemmeno se la farò. Questo è un grande gruppo e c’è un equilibrio determinante che deve essere preservato, quindi non è facile andare a toccarlo. Spostando qualcosa si rischia di rovinare tutto quello che di buono è stato fatto”.

QUI SAMB

Mauro Zironelli nella canonica Video Conferenza Stampa della vigilia

