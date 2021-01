Samb-Padova: i precedenti

Dodici i punti incamerati dai rossoblù nei 18 turni precedenti, frutto delle vittorie con Padova, Carpi, Fano e dei pari con Virtus Vecomp, Sambenedettese e Mantova. Dodici le battute di arresto con Feralpisalò, Fermana, Modena, Triestina, SudTirol, Arezzo, Perugia, Vis Pesaro, Legnago, Ravenna, Cesena e Gubbio.

“Incontriamo una squadra che ha fame di punti – ha dichiarato mister Colavitto dopo la rifinitura mattutina – e che sta raccogliendo molto meno rispetto a quello che ha prodotto in campo sia con il vecchio che con il nuovo mister. Perciò sarà per noi una partita difficilissima e complicata sotto tutti i punti di vista. Veniamo da una partita, quella con il Perugia, in cui abbiamo effettuato una prestazione di alto livello ma purtroppo raccolto zero punti. Secondo me queste sono le sconfitte più brutte, quando metti in campo tutto e non raccogli niente. In settimana abbiamo analizzato la gara con i ragazzi per farci trovare pronti per questa ennesima battaglia calcistica. Imola sarà per noi una tappa fondamentale in chiave salvezza”.

Esito negativo, infine, per tutti i componenti del gruppo squadra del Matelica nel ciclo di tamponi effettuati nella giornata di ieri.

Di seguito l’elenco dei giocatori convocati per la gara di domani. Squalificato De Santis.

PORTIERI Cardinali, Martorel, Puddu.

DIFENSORI Baraboglia, Cason, Di Renzo, Fracassini, Magri, Masini, Maurizii.

CENTROCAMPISTI Balestrero, Barbarossa, Bordo, Calcagni, Pizzutelli, Ruani, Santamarianova.

ATTACCANTI Alberti, Franchi, Leonetti, Moretti, Peroni, Volpicelli.