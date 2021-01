CoViD Abruzzo: oltre 10mila vaccini

I diavoli non vanno oltre l’1-1 contro l’Avellino

Sfida ai piani alti della classifica del girone C quella andata in scena al Gaetano Bonolis di Teramo e che ha messo in palio il terzo posto.

Il pareggio è stato il frutto di una partita tutto sommato equilibrata e piuttosto divertente sul piano del gioco. Nella prima frazione del gioco si vede più il Teramo, che trova la rete del vantaggio al minuto nove con Francesco Bombagi, che raccoglie un rimpallo fortunato all’interno dell’area di rigore e insacca con freddezza e precisione l’estremo difensore avellinese. La squadra ospite reagisce ma il Teramo è messo bene in campo e concede poco. I biancorossi congelano il vantaggio adottando un atteggiamento attendista e cercando di sorprendere l’avversario in contropiede.

La ripresa inizia meglio per l’Avellino. La manovra dei lupi campani sembra molto più efficace rispetto al primo tempo, creando diverse insidie per la difesa biancorossa. È un altro episodio a decidere le sorti della partita: una palla persa sulla trequarti teramana, forse con presunto fallo ai danni di un giocatore biancorosso, si trasforma in un velenosissimo contropiede che sorprende la difesa teramana e permette a un ottimo Bernardotto di procurarsi un calcio di rigore. A trasformarlo è D’Angelo, che riporta il risultato in parità.

Il Teramo prova a vincerla, ma la gioia del gol è negata da un palo sul colpo di testa di Pinzauti che raccoglie un ottimo cross di Ferreira, oggi nei panni di terzino. I diavoli devono dunque accontentarsi del pari, che si traduce per i biancorossi in un momentaneo quarto posto in classifica in attesa delle inseguitrici.



Di Simone De Paulis