CoViD Abruzzo, Verì: prorogato al 28 febbraio il termine per le manifestazioni di interesse alla vaccinazione

Attilio Romita, storico conduttore del TG1 e colonna portante del panorama giornalistico italiano coordinerà l’Ufficio Stampa e comunicazione di Meritocrazia Italia.

Lo ha annunciato il Presidente nazionale Walter Mauriello, il quale ha sin da subito manifestato profonda soddisfazione, evidenziando come “La collaborazione con il dott. Romita ci rende molto orgogliosi e ci conferma di avere intrapreso il giusto percorso. L’esperienza di Attilio rappresenta per Meritocrazia un valore aggiunto inestimabile, in quanto persona e giornalista dalle eccezionali doti umane e professionali, che ha seguito l’evoluzione di Meritocrazia fin dai primi passi. Sono sicuro che ci sono tutti gli elementi affinché questo gradito connubio possa traguardare gli obiettivi che ci siamo posti e portare risultati soddisfacenti e positivi, dei quali potrà beneficiare il Paese intero..”

Il prestigioso ingresso di Attilio Romita in funzione di guida del settore comunicativo di Meritocrazia Italia è stato accolto con entusiasmo e fervore non solo da parte di tutti gli associati e dirigenti, ma anche dai tantissimi cittadini che seguono le iniziative del movimento ed ai cui tanti attestati di stima il dott. Romita ha risposto con queste prime dichiarazioni a caldo “.. ..sono onorato di questo incarico e credo nella serietà del progetto. Metterò a disposizione la mia esperienza in un gruppo già molto competitivo che viene rappresentato al meglio dal presidente Nazionale…mi metterò subito al lavoro per dare il meglio anche in via di programmazione”.

Ora il parterre dirigenziale si compone di un nuovo componente di prestigio, a cui tutti porgiamo i migliori auguri di Buon Lavoro, auspicando una fattiva e proficua collaborazione, che sappia dare ancor più voce e visibilità all’Italia che merita ed alle istanze della società civile mediante il megafono di Meritocrazia Italia.