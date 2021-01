CoViD Marche, 16 gennaio: +7 ricoverati, +3 in intensiva

676 ricoverati (+7), 85 in Intensiva (+3), 163 degenti Semintensiva (+8), -544 positivi isolati in casa

Cresce ancora il numero di ricoverati per Covid-19 nelle Marche: nell’ultima giornata sono passati da 669 a 676 (+7). In aumento, fa sapere il Servizio Sanità della Regione, sia i degenti in Terapia intensiva (85, +3) si quelli in Semintensiva (163, +8) mentre calano i pazienti assistiti in reparti non intensivi (428, -4).

Nelle ultime 24ore 29 dimessi. Intanto risultano in crescita anche gli ospiti di strutture territoriali (239, +11) e le persone assistite nei pronto soccorso (37, +3).

In calo i positivi in isolamento domiciliare (10.418, -544) mentre sale il numero di isolati in casa per contatto con contagiati (15.482, +169; 4.707 con sintomi e 712 operatori sanitari). (ANSA).

Per info su Il Martino: https://ilmartino.it/ e la pagina Facebook: https://www.https://www.facebook.com/ilMartino.it/