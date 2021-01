Dispersi Velino: perso mezzo battipista durante il trasporto

(di Federico Principi)

Quando al 54′ il Bari ha beneficiato di un calcio di rigore sullo 0-1 provvisorio, la partita sembrava chiusa. Tentardini ha commesso un’ingenuità imperdonabile che ha poi portato al fallo su Candellone. Lewandowski ha però ipnotizzato Marras dal dischetto e il Bari ha sbagliato il quarto rigore su 6 calciati nel corso della stagione. Nessuno si aspettava che sarebbe però stato il vero grande turning point della partita, oltre che solamente il primo di una lunghissima serie di incredibili colpi di scena.

Il Bari si era portato in vantaggio nel primo tempo con un tocco morbido da maestro del solito immarcescibile Antenucci. Una prima frazione di gioco gestita tutto sommato con personalità dai galletti, con il Teramo che ha mostrato un ottimo approccio alla gara e ha prodotto diverse potenziali occasioni nel primo tempo, ma senza creare enormi pericoli. Dopo l’errore dal dischetto di Marras si è invece scatenata la feroce reazione degli abruzzesi.

Al 67′ Frattali compie una parata miracolosa praticamente all’incrocio dei pali, togliendo il pallone dal sette scagliato dal colpo di testa di Bombagi. L’episodio che cambia definitivamente la partita si viene a creare inizialmente al 71′: su un’azione confusa in area Semenzato colpisce il pallone con il braccio in maniera fortunosa e il direttore di gara indica il dischetto dopo qualche istante di indecisione. Arrigoni si fa parare il rigore, ma sulla respinta è pronto Pinzauti a battere in porta, ma viene steso da Semenzato: altro rigore e secondo giallo per il laterale del Bari. Sul dischetto stavolta si presenta Bombagi che calcia un rigore identico a quello di Arrigoni: Frattali para nuovamente ma sulla respinta Bombagi insacca a porta vuota.

Al Bari non bastano quindi due rigori parati consecutivamente da Frattali per evitare di dover difendere nel finale con un uomo in meno. E stavolta al 79′ il gol di Bombagi è bellissimo: un doppio slalom su Sarzi Puttini e Frattali e una conclusione a giro sull’incrocio con il sinistro, il suo piede debole. Il Teramo non poteva ribaltare la partita e tornare a vincere con un gol più bello di questo.

Abruzzesi che non si aggiudicavano i 3 punti dalla vittoria contro il Foggia del 18 novembre. Tornano a vincere dopo un lungo periodo di appannamento e lo fanno grazie al passaggio al 4-3-3, che dà ancora ottime risposte dopo la buona prestazione a Palermo. Il Bari invece scivola a -11 dalla Ternana, vincitrice per 3-1 contro la Paganese: la squadra di Auteri è condannata dagli episodi e sembra ormai destinata nuovamente ai playoff dove però potrà far valere tutta la sua forza. A cominciare dall’innesto di Cianci, arrivato in settimana dopo 10 gol al Potenza nella prima parte di stagione.

Federico Principi