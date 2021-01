Giulianova: tenta un furto in un hotel, denunciato 62enne

GIULIANOVA – Il fatto è accaduto nella notte di sabato, 9 gennaio. Un 62enne, con domicilio a Giulianova, è stato sorpreso dal Nucleo Radiomobile dei Carabinieri, mentre tentava di introdursi in un Hotel situato in zona Lido. Da quanto si apprende, l’uomo avrebbe forzato la serratura utilizzando un grosso cacciavite. Alla vista dei militari si è dato alla fuga ma è stato immediatamente bloccato e condotto in caserma. Ora sull’uomo, denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo, grava l’accusa di tentato furto aggravato. Sempre lui, durante la notte dell’Epifania, si era introdotto in un’abitazione del quartiere Annunziata, portando via un televisore dal valore di circa 1000 euro.