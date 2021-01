Giulianova: zigzagava ad alta velocità sulla Statale 16 e rifiuta l’Alcol Test, arrestato 28enne

TERAMO – Tragedia avvenuta nel tardo pomeriggio di oggi, 12 gennaio, sulla Teramo-Mare variante alla SS80. All’altezza dell’uscita di San Atto, due Doblò Fiat (appartenenti alla stessa ditta) sono rimasti coinvolti in un incidente stradale. Sul posto è immediatamente intervenuta la Polizia Stradale che si sta occupando di accertare le cause dello scontro. Da quanto si apprende il primo mezzo guidato da un 23enne, sarebbe finito in una scarpata mentre l’alto, alla cui guida vi era un ragazzo di 24 anni, ha impattato contro il guardrail, che si è poi infilato all’interno dell’abitacolo. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118 che si sono occupati del trasferimento immediato presso il pronto soccorso dell’ospedale di Teramo per il 23enne. Purtroppo, il 24enne non ce l’ha fatta e i Vigili del Fuoco hanno estratto il suo corpo dalle lamiere, privo di vita.