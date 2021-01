Gubbio-Samb: parola ai protagonisti e Sintesi filmata

La Samb fa sua l’intera posta al Barbetti di Gubbio rimontando la rete dei padroni di casa in dieci uomini nell’ultimo quarto della partita.

Seconda vittoria consecutiva dopo quella larghissima in casa contro il Carpi.

Mercoledì prossimo di nuovo in trasferta, la più breve della stagione, al “Recchioni” di Fermo per centrare il terzo successo consecutivo stagionale, mancato già tre volte in questo torneo: a Imola dopo le vittorie su Fano e Mantova, in casa con il Matelica dopo i successi di Arezzo e Trieste, in casa contro il Padova dopo le vittorie sulla Virtus Verona in casa e FeralpiSalò in trasferta.

Per i rossoblù di Zironelli è il momento di dare continuità ai risultati e la gara contro la Fermana diventa importante.

Quinta posizione in graduatoria, superato il Cesena e cinque punti dalla vetta occupata ora dagli altoatesini del SudTirol dopo la sconfitta del Modena al Benelli di Pesaro.

La Classifica si è accorciata in alto e per i rossoblu c’è la grande occasione di salire ulteriormente le posizioni in vista di due impegni sulla carta facili contro due marchigiane, la Fermana e il Fano.

DICHIARAZIONI DEL DOPO GARA: MISTER ZIRONELLI

ANGELO D’ANGELO

