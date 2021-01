Gubbio-Samb: quaterna arbitrale. Designazioni 21° turno

GUBBIO – La Samb sotto di un gol e con un uomo in meno espugna il “Barbetti” di Gubbio, scavalca il Cesena, si posiziona in quinta posizione momentaneamente a cinque punti dalla vetta.

Successo importante per i ragazzi di Mauro Zironelli alla seconda vittoria consecutiva, quarta nelle ultime cinque trasferte.

I rossoblu dopo un quarto d’ora vanno sotto grazie ad un calcio di punizione trasformato dall’eugubino Pasquato che l’estremo marchigiano non “vede”. Umbri in vantaggio.

Al quarto d’ora della ripresa un fallo di De Ciancio costringe il direttore di gara a mostrargli il secondo cartellino giallo con il conseguente rosso. Samb in dieci.

La gara si fa in salita per i rossoblu ma dieci minuti dopo Ruben Botta scende sulla destra, scambia con Fazzi e crossa al centro per Lescano. L’anticipo dell’eugubino Formiconi è maldestro con la sfera che s’infila nel sacco degli umbri. Gubbio 1 Samb 1.

A cinque minuti dal 90° la Samb giunge alla rete del successo.

Ancora Botta e Fazzi protagonisti: angolo dei rossoblu, il primo appoggia al secondo che crossa sul secondo palo per D’Angelo che realizza la rete del sorpasso: Gubbio 1 Samb 2 e terzo gol stagionale per il rossoblu sempre a segno in trasferta, decisivo nelle vittorie di Fano e Arezzo.

Per la Samb, ora, un’altra trasferta nell’infrasettimanale di mercoledì 3 febbraio al Recchioni di Fermo.

IL TABELLINO

GUBBIO (4-2-3-1) Cucchietti; Formiconi, Signorini (6′ st Munoz), Uggè, Ferrini; Oukhadda, Malaccari; De Silvestro (25′ st Cinaglia), Pasquato (32′ st Pellegrini), Sainz Maza (32′ st Fedato) A disp. Zamarion, Elisei, Migliorelli, Serena, Pellegrini, Hamlili, Cineglia, Munoz, Fedato All. Torrente

SAMB (3-4-2-1) Nobile; Cristini, D’Ambrosio, Enrici (19′ st Di Pasquale); Fazzi (47′ st Biondi) De Ciancio, Trillò (19′ st D’Angelo); Botta (44′ st Chacon) Nocciolini (19′ st Bacio Terracino); Lescano A disp. Laborda, Fusco, Biondi, Di Pasquale, Chacon, D’Angelo, Serafino, Mehmetaj, Bacio Terracino, De Goicoechea, Liporace All. Zironelli

Arbitro Mattia Pascarella della sezione di Nocera Inferiore (Orazio Luca Donato (Milano) e Francesco Valente (Roma 2); quarto ufficiale: Giorgio Vergaro della sezione di Bari) .

Reti: 18′ Pasquato, 24′ st Formiconi (aut),41′ st D’Angelo

Note: espulsi: al 15′ st per doppia ammonizione De Ciancio. ammoniti: Ferrini, Formiconi, De Ciancio, D’Ambrosio, Cinaglia

