Gubbio-Samb: tutti i precedenti in Umbria

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sono complessivamente tredici i precedenti in casa umbra, 8 in campionato, 4 in Coppa Italia di serie C e uno nei PlayOff di Lega Pro.

Il bilancio in campionato è di 4 vittorie della Samb, due pareggi e 2 vittorie degli umbri.

Nelle quattro gare di Coppa Italia due vittorie, un pareggio e una sconfitta.

Vittoria e passaggio del turno (3-2) il 13 maggio 2017 nei lunghissimi PlayOff di Lega Pro.

I primi quattro scontri tra Gubbio e Samb si sono giocati tutti in serie C, terzo livello calcistico, prima del 1949.

E’ il 22 gennaio 1939 quando, per la seconda giornata di ritorno, la Samb di patron Panfili e del mister ungherese Jozsef Zilisy batte i lupi umbri 2-1.

L’anno successivo, il 28 aprile 1940 c’è il riscatto degli eugubini che all’andata, nell’ultimo giorno del 1939, avevano pesantemente perso 7-0 contro i rossoblù del presidente Brancadoro e di mister Antonio Moretti.

Il Gubbio supera di misura la Samb 2-1.

Gli umbri si ripetono anche nell’immediato dopoguerra, ancora una volta con una vittoria di misura 1-0: è il 10 marzo 1946 e si gioca la settima giornata di ritorno.

Il 5 dicembre 1948, undicesima d’andata, c’è il primo pareggio in campionato in terra umbra: la Samb del neo presidente Domenico Roncarolo (che otto anni più tardi porterà i rossoblù alla storica promozione in serie B) e di mister Alfredo Notti blocca i lupi umbri sul risultato di 1-1.

Di quella squadra facevano parte Peppino Assenti, Sansolini, “Barò” Paci, Sirio Santi, Marcello Flammini e il grande e talentuoso centromediano sambenedettese Francesco Palma, classe 1927 che, nell’estate 1959 approda in Quarta serie proprio nel Gubbio dove rimarrà per due stagioni.

Trascorrono ben 53 anni e le due compagini si ritrovano nel torneo di serie C2, quello della promozione in C1 conquistata nell’indimenticabile finale di ritorno dei PlayOff contro il Brescello in un “Tardini” di Parma riscaldato da settemila Cuori Rossoblù!!!

E’ il 21 aprile 2002, terz’ultima giornata della “Regular Season”, prima dei memorabili PlayOff e i rossoblù sambenedettesi di patron Gaucci e di mister Colantuono (coadiuvato da mister Italo Schiavi) infilano la settima vittoria consecutiva grazie alla rete decisiva di Michelone Sergi ad inizio ripresa.

Nella notturna di martedì 13 settembre 2016, la Samb di Ottavio Palladini espugna di nuovo il “Barbetti” 3-1.

La Samb passa in vantaggio dopo un quarto d’ora grazie alla rete di Luca Berardocco che trasforma un calcio di rigore fischiato per un fallo in area su Alessio Di Massimo.

Gli eugubini pareggiano con Ferri Marini ad inizio ripresa prima che Lorenzo Sorrentino (al 18°) e Alessandro Sabatino (a due minuti dal 90°) firmassero le reti di una preziosa vittoria corsara in terra umbra.

Sabato 13 maggio 2017, “Prima Fase” (secca) dei PlayOff di Lega Pro al “Barbetti” di Gubbio, ci sono oltre 1000 supporters della Samb (più della metà dei presenti); in pratica i rossoblù marchigiani giocano in casa.

Dopo 20 minuti la Samb di Sanderra ha già segnato due reti: la prima con Agodirin al 6°, servito ad hoc da bomber Leo Mancuso e poi con lo stesso Mancuso che trasforma un calcio di rigore dopo un suo atterramento in area eugubina.

Dopo un’occasionissima di Sorrentino alla mezzora e la traversa colpita da Agodirin al 20° del secondo tempo, è di nuovo bomber Mancuso che chiude in pratica la gara realizzando alla mezzora la terza rete su “torre” di Sorrentino.

Samb in delirio in campo e sugli spalti e a nulla servono le due reti del Gubbio sul finire della gara: Samb 3 Gubbio 2, Samb qualificata.

Otto giorni dopo, in un “Riviera” stracolmo, ad affrontare i rossoblù ci sarà il Lecce.

Nella stagione 2017/18 in terra umbra vanno in scena due scontri, entrambi vittoriosi, entrambi con mister Francesco Moriero in panca, il primo in campionato e il secondo in Coppa: il 17 settembre 2017 i rossoblù espugnano per la terza volta consecutiva il “Pietro Barbetti”. Un gol all’inizio con Luca Miracoli e uno alla fine con Alessio Di Massimo consegnano una vittoria “all’inglese” agli adriatici.

Un mese più tardi, il 18 ottobre, la Samb vince 3-1 e ottiene il passaggio del Turno in Coppa. I rossoblù vanno in vantaggio con un tiro dal limite dell’area di Nicola Valente, servito da capitan Rapisarda, al 35° minuto del primo tempo. Allo scadere della prima frazione di gioco un contropiede avviato da Valente è concluso a rete da Kevin Candellori. Ad inizio ripresa il Gubbio accorcia le distanze con Lorenzo Burzigotti su angolo battuto da Bergamini. La Samb colpisce due pali con Valente e Damonte e sfrutta le azioni di contropiede. Su una di queste, alla mezzora, Valente viene steso al limite dell’area eugubina da Dierna: fallo da ultimo uomo, espulsione per il giocatore locale e calcio di punizione che lo stesso, incontenibile, Valente trasforma per la “doppietta” personale, il 3-1 finale e il passaggio del turno.

Sabato 22 dicembre 2018 i rossoblu di Giorgio Roselli, in continua e grave emergenza, escono indenni dal “Barbetti” di Gubbio.

La Samb inanella il settimo risultato utile consecutivo, quattro vittorie e tre pareggi, sei gol fatti e soltanto uno subìto.

A Gubbio erano a disposizione soltanto dodici giocatori e… mezzo.

E’ 0-0 con il rossoblu Calderini che al decimo minuto di gioco colpisce la traversa.

Lo scorso 19 aprile Gubbio-Samb non si è giocata per Emergenza CoViD19.

Luigi Tommolini

I PRECEDENTI IN TERRA UMBRA

