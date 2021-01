La scomparsa di Alfredo Giammarini. Fu lui a filmare le atroci immagini del “Rogo Ballarin”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Riviera delle palme piange un altro Uomo che ha fatto la sua storia nella Comunicazione.

Se n’è andato nella sua casa di Via Piemonte Alfredo Giammarini, 79 anni, videoreporter e fotografo.

Artefice insieme a Valeri e Ciabattoni della nascita di TeleCavo, televisione privata sambenedettese sorta nei primi anni ’70, una delle prime se non la prima su tutto il territorio nazionale.

Alfredo Giammarini con il suo obiettivo e la sua cinepresa ha immortalato gran parte degli ultimi decenni di vita sambenedettese.

Purtroppo è stato testimone anche delle più immani tragedie: quella del MotoPesca “Il Rodi” nel 1970 e quella drammatica del “Rogo Ballarin”.

In quest’ultima occasione va il mio diretto e personale ricordo.

Nel realizzare il mio omaggio video per ricordare le due vittime, Carla Bisirri e MAria Teresa Napoleoni e tutta la tragedia (in fondo all’articolo) ho dovuto caricare le immagini di quel 7 giugno 1981 all’interno del “Fratelli Ballarin”: dalla festa prima dell’incendio alla tragedia avvenuta all’interno della Gradinata Sud dello Stadio.

Fu lui a riprenderle con la sua cinepresa mentre lavorava con il giornalista Remo Croci, autore dei vari servizi.

Così lo ricorda il sindaco Pasqualino Piunti: “Con la scomparsa di Alfredo Giammarini, la città perde un altro attento e appassionato testimone delle vicende che hanno segnato la storia recente di San Benedetto. Non abbiamo finito di piangere la morte di Giorgio Sgattoni che dobbiamo a dare l’addio ad un altro grande autore di documentazioni filmiche e fotografiche di fatti essenziali per la memoria collettiva cittadina. Il modo migliore per onorare la memoria di Giammarini sarà quello di valorizzare, oltre a quanto già fatto con le rievocazioni nel 50esimo della tragedia del Rodi, il materiale che ha realizzato in decenni di lavoro con macchina fotografica, cinepresa e telecamera”.

I funerali saranno celebrati lunedì 11 gennaio alle 15.30 nella chiesa di Sant’Antonio di Padova.

Il sottoscritto e la Redazione tutta de “Il Martino” porgono le più sentite condoglianze alla famiglia Giammarini.

