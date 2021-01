Martinsicuro 2021: notte di Capodanno

MARTINSICURO – Il Sindaco della città truentina, Avv. Massimo Vagnoni e l’Amministrazione Comunale rivolgono un saluto particolare di Buon 2021 a tutta la popolazione martinsicurese:

“E’ appena terminato un anno difficile da dimenticare .

Un anno che ha messo a dura prova ognuno di noi, con una pandemia che ha generato un’emergenza sanitaria con inevitabili conseguenze sociali ed economiche .

Abbiamo dovuto rivedere le nostre abitudini quotidiane per difenderci da un virus che ci ha portato via persone care e che ha limitato ogni forma di socialità con spazi di aggregazione vuoti, didattica a distanza per le scuole, chiusura esercizi pubblici , ecc.

Un pensiero e un ringraziamento speciale va innanzitutto a tutto il personale sanitario per quanto hanno fatto e fanno per noi ogni giorno; sono loro i veri eroi di quest’anno orribile .

Grazie anche ai volontari per il loro supporto essenziale nell’aiuto a chi ha più bisogno.

Grazie alla Preside e a tutto il personale docente per l’impegno messo in campo in un momento così difficile per garantire comunque una continuità all’istruzione dei nostri ragazzi.

Grazie ai miei colleghi amministratori e a tutto il personale del Comune per il grande lavoro quotidiano in un contesto così complicato .

Grazie alle forze dell’ordine per il prezioso servizio prestato in favore della nostra comunità .

Questa emergenza e’ stata anche l’occasione per dimostrare di cosa siamo capaci quando siamo chiamati ad affrontare le situazioni più difficili .

Ho visto una Città unita e solidale che ha saputo non solo mettere in campo comportamenti responsabili che ci hanno aiutato a limitare il più possibile il contagio, ma che si è messa a disposizione per aiutare chi aveva più bisogno .

E’ da questo spirito che, sono sicuro, troveremo nuove forze per affrontare al meglio le grandi sfide ed opportunità che il nuovo anno ci metterà davanti .

Siamo ben consapevoli che l’anno appena iniziato ci riserverà ancora tanti ostacoli da superare, ma continueremo a lavorare portando comunque avanti tutti i progetti in programma per migliorare di giorno in giorno la nostra Città .

Dobbiamo mettere da parte ogni forma di disfattismo e di individualismo e lavorare tutti insieme per un futuro migliore .

Abbiamo il dovere di sostenere al meglio la scuola affinché possa ripartire con la didattica in presenza al più presto , di supportare le attività commerciali in questa drammatica situazione economica, di aiutare i soggetti più fragili affinché non perdano la speranza di una vita dignitosa .

Il 2021 sarà anche l’anno del vaccino che, ci auguriamo, possa farci mettere alle spalle questa tremenda pandemia .

A voi tutti l’augurio di un anno finalmente sereno in cui poter realizzare ogni vostro sogno .

L’augurio di non perdere mai la speranza di poter superare ogni difficoltà per un futuro tutto da scrivere .

Un abbraccio virtuale ad ognuno di voi .

Buon 2021.”

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale.

