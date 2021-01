Martinsicuro: lavoratori irregolari e niente sicurezza sul lavoro, denunciati amministratori di due supermercati

MARTINSICURO – A fronte dei controlli effettuati per il rispetto della normativa vigente, in contrasto al Covid-19 sui luoghi di lavoro, gli amministratori delegati di supermercati di Martinsicuro sono stati deferiti. I militari del Nil di Teramo, assieme ai colleghi di Martinsicuro, Tortoreto e Mosciano Sant’Angelo hanno accertato violazioni per quanto concerne la mancata adozione di misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico. Nello specifico è stato rilevato che, alcuni lavoratori dipendenti di queste attività commerciali, non avevano adottato le misure di informazione e prevenzione rispetto al rischio epidemiologico ed omesso la tracciatura delle retribuzioni corrisposte. Le sanzioni amministrative ammonterebbero ad una quota pari a 19 mila euro circa ed ammende per complessivi 1615 euro.