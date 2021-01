Martinsicuro: premiazione 3’ edizione “Creiamo il Natale”, venerdì 8 gennaio

TERAMO – Il dispositivo messo a punto dalla Compagnia dei Carabinieri di Giulianova, ha dato i suoi frutti nella prevenzione dei furti, durante il periodo natalizio.

A Pineto, un 40enne di Silvi Marina è stato individuato e denunciato, dopo le segnalazioni effettuate dai cittadini. Durante la perquisizione della sua auto, sono stati rinvenuti e sequestrati: una mazza ferrata e strumenti atti allo scasso. L’uomo è stato denunciato per possesso ingiustificato di armi, nonché di grimaldelli e chiavi alterate.

A Mosciano Sant’Angelo un 29enne, già noto ala Polizia, è stato denunciato per aver tentato di commettere un furto in un’abitazione situata in periferia. Il ladro era stato messo in fuga dai vicini di casa ma è stato immediatamente identificato e ora su di lui, grava l’accusa di tentato furto aggravato.

A Giulianova, un uomo già noto alle forze dell’ordine, è riuscito ad entrare in un’abitazione portando via una televisione dal valore di mille euro. I Carabinieri, su segnalazione del proprietario, sono riusciti ad identificare il ladro grazie alla presa visione delle telecamere di video-sorveglianza. Il ladro è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo per furto aggravato.