Matelica, capitan De Santis: “Bene con la Triestina, ora due trasferte difficili”

MACERATA – Torna a far punti nel fortino dell’Helvia Recina il Matelica, che nel recupero con il Carpi si impone sulla squadra di mister Pochesci grazie alla rete di Volpicelli che permette ai biancorossi di conquistare i primi tre punti del 2021 e di balzare a quota 28 punti in classifica.

Uno squalificato per parte, capitan Sabotic e Cason nelle fila locali, e qualche acciacco costringono entrambi i tecnici a ridisegnare i propri pacchetti arretrati.

Carpi reduce dal successo sul Ravenna in rimonta, Matelica voglioso di riscatto dopo il doppio stop con Perugia e Imolese. Mister Colavitto avvicenda Maurizii (alle prese con una botta rimediata nell’ultimo incontro) con Di Renzo. Siede in panchina il neo acquisto Zigrossi. A centrocampo Calcagni prende il posto di Pizzutelli. Confermato invece il tridente offensivo.

Mister Pochesci, alle prese con il primo dei tre recuperi dopo l’emergenza Covid e con un calendario già di per sè affollato di impegni, visti anche i numerosi rinforzi messi a disposizione dalla società nelle prime battute di mercato, non applica un turnover massiccio ma fa debuttare in difesa il neo arrivo Ercolani. Non convocato Venturi per problemi muscolari, a riposo Marino, in campo, benché affaticati, Ghion, De Cenco e Mastour, con questi ultimi due autori di una prestazione positiva contro il Ravenna.

Ritmi non troppo elevati nella prima frazione che procede a fasi alterne: meglio il Matelica ai punti e come numero di occasioni. Proprio nel finale sospetto atterramento di Moretti in area carpigiana non sanzionato e doppio tentativo ribattuto a Calcagni.

Ripresa che si apre sulla stessa falsariga con i padroni di casa più briosi e reattivi a fare la gara ed uno splendido guizzo di Moretti che dà solo l’illusione del gol.

Al 18’ st gli ospiti restano in inferiorità numerica per il rosso diretto a Varoli: Rossini si oppone benissimo alla punizione conseguente calciata dallo specialista Volpicelli. Il gol è nell’aria e il numero 7 di casa servito da Balestero al minuto 24’ della seconda frazione danza sul pallone e lo deposita in fondo al sacco alle spalle di Rossini per il vantaggio locale. I ragazzi di Colavitto potrebbero arrotondare con Moretti, il subentrato Alberti ed ancora con una splendida girata ed un altro paio di occasioni firmate Volpicelli, ma l’estremo emiliano fa sempre buona guardia ai propri pali.

Domenica sarà di nuovo campionato: i biancorossi affronteranno per la prima gara del girone di ritorno la blasonata Triestina, battuta nello storico esordio del “Nereo Rocco”.

La cronaca

Prima frazione

4’ pt Leonetti diagonale da due passi out

9’ pt Bayeye non aggancia in area da ottima posizione

14’ pt punizione dalla destra per il Matelica, calcia Calcagni per la testa di De Santis

20’ pt Fracassini serve per Leonetti

22’ pt Rossini si oppone a Calcagni che si era coordinato bene al centro dell’area servito da Balestrero

34’ pt si libera al tiro dal limite dopo aver eluso il fuorigioco De Cenco, ma il numero 9 ospite calcia fuori bersaglio 35’ pt rispondono Bordo e Leonetti, anche per loro difetto di mira dal limite.

39’ pt corner di Volpicelli, sfiora Magri di testa

44’ pt tambureggiante azione in area del Carpi, con un sospetto atterramento di Moretti non sanzionato e Rossini e Gozzi a respingere il doppio tentativo di Calcagni.

Seconda frazione

5’ st splendido guizzo di Moretti che conclude ostacolato a fil di palo conquista un corner

7’ st Volpicelli centrale dal limite

16’ st rosso per Varoli per fallo su Moretti. Rossini respinge la punizione di Volpicelli.

22’ st Carpi alle corde, ottimo traversone messo in mezzo con nessuno che riesce a raccogliere il suo suggerimento

24’ st GOL!! Matelica in vantaggio con Volpicelli servito dà Balestrero

31’ st: Maurizi ci prova dalla distanza e conquista un corner

32’ st Leonetti spara alto dal limite

35’ st murato il tentativo di Moretti

37’ st bellissima girata di Volpicelli

42’ st ancora pericoloso Volpicelli

47’ st occasionissima Alberti

IL TABELLINO

MATELICA – CARPI 1-0

MATELICA (4-3-3): 1 Cardinali; 2 Fracassini, 4 De Santis, 18 Magri, 3 Di Renzo); 19 Calcagni, 5 Bordo, 11 Balestrero; 7 Volpicelli, 17 Moretti (43’ st 21 Peroni), 10 Leonetti (34’ st 29 Alberti). A disposizione: 22 Martorel, 28 Puddu, 6 Barbarossa, 8 Pizzutelli, 9 Zigrossi, 13 Santamarianova, 16 Baraboglia, 23 Franchi, 24 Masini, 26 Ruani. Allenatore Gianluca Colavitto.

CARPI (3-4-1-2): 22 Rossini; 3 Ercolani, 25 Gozzi, 6 Varoli; 19 Bayeye (6’ st 10 Maurizi, 34’ st 30 Salata), 16 Ghion (34’ st 24 Ceijas), 21 Fofana, 26 Lomolino; 7 Mastour (6’ st 18 Ferretti); 9 De Cenco (18’ st 8 Bellini), 15 Giovannini. A disposizione: 12 Rossi, 2 Danovaro, 17 Marcellusi, 20 Offidani, 27 Ridzal, 31 Motoc, 33 Marino. Allenatore Sandro Pochesci.

ARBITRO: Sig. Andrea Ancora della sezione di Roma1.

ASSISTENTI: Sig.ri Paolo Cipolletta della sezione di Avellino e Giuseppe Cesarano della sezione di Castellammare di Stabia.

QUARTO UOMO: Sig. Tommaso Zamagni della sezione di Cesena.

RETE: 24’ st Volpicelli

NOTE: gara a porte chiuse; ospiti in divisa grigia con inserti rossi, pantaloncini e calzettoni bianchi e portiere blu elettrico; locali in divisa biancorossa, pantaloncini e calzettoni rossi portiere verde; corner 7-4; espulso Varoli al 17’st; ammoniti Magri, Balestrero, Fracassini, Bayeye, Varoli e mister Colavitto per proteste; recupero 0’pt, 5’ st.