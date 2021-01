Monteprandone in attesa dello screening di massa Anti-Covid, parla Sergio Loggi

MONTEPRANDONE – <<Al via lo screening di massa anche per il Comune di Monteprandone ma c’è da attendere ancora qualche giorno, subito dopo che saranno terminate le operazioni sulla popolazione del Comune di San Benedetto del Tronto.>>. A dare la notizia è stato lo stesso Sindaco, Sergio Loggi. E prosegue: <<Sono in contatto con i dirigenti sanitari per organizzare al meglio l’indagine. Non appena avrò conferma delle date, dei luoghi e delle modalità di prenotazione del test, vi informerò tramite la pagina Facebook Comune di Monteprandone e il mio profilo personale>>. E conclude: <<E’ importante partecipare in tanti per tutelare la nostra salute, quella dei nostri cari e quella di tutta la comunità>>.