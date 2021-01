Monteprandone: screening di massa concluso, 4868 test 37 positivi

MONTEPRANDONE – Si sono concluse ieri, domenica 24 gennaio, le tre giornate dedicate allo screening di massa gratuito contro in Coronavirus, presso il bocciodromo di Monteprandone. Su 4868 test effettuati, 37 persone sono state trovate positive. Per Monteprandone 13 i casi positivi, 11 per Monsampolo, 6 ad Acquaviva Picena e 6 in altri Comuni. In totale, la percentuale di positività, è risultata essere dello 0,5%. Ora si attendono i risultati del tampone molecolare per la conferma.