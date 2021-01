Ospedali nel fermano al collasso: 14 pazienti trasferiti a San Benedetto del Tronto e Ascoli

L’Amministrazione Comunale rende note le procedure amministrative da porre in essere ai fini del conseguimento del contributo regionale per l’anno 2020 per interventi a favore di persone in condizione di disabilità gravissime.

La Regione Marche concede contributi per gli interventi a favore di persone in condizione di disabilità gravissima, per le quali La Commissione sanitaria provinciale competente abbia proceduto alla valutazione delle condizioni di disabilità gravissima di cui all’art. 3 c. 2 del D.M. 26/09/2016 attraverso le scale riportate negli allegati 1 e 2 del medesimo decreto ministeriale.

La scadenza per presentazione domande di riconoscimento disabilità gravissima da presentare all’ASUR è fissata al giorno 26/02/2021.

La scadenza per la presentazione delle domande di contributo da presentare al Comune è fissata al 21/04/2021.

Per tutte le informazioni è possibile consultare la pagina:

https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18821