Pescara: guardavano la Tv e facevano un aperitivo in un circolo privato, scattano 12 multe

PESCARA – Il fatto è avvenuto a Pescara nella giornata di ieri, giovedì 28 gennaio. In un circolo privato, ubicato in prossimità dell’Ospedale, che sarebbe dovuto rimanere chiuso al pubblico a fronte delle disposizioni in vigore in contrasto al Coronavirus, in realtà era aperto. All’interno vi erano 12 persone che, in quel momento, stavano guardando la TV e facendo un aperitivo. Tutti sono stati identificati e sanzionati per aver violato la normativa anti-Covid e per aver lasciato il proprio Comune di residenza senza alcun comprovato motivo di necessità. Il circolo dovrà rimanere chiuso per 5 giorni.