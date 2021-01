Pescara, meno denunce e arresti nel 2020

Partono da oggi, sabato 2 gennaio, le vaccinazioni anti Covid19 in provincia di Pescara. Lo ha comunicato la Asl: le vaccinazioni avverranno nel presidio ospedaliero. Sono già arrivate giovedì 2340 dosi del siero di Pfizer. Le dosi saranno destinate prioritariamente alla vaccinazione del personale ospedaliero operante nei team vaccinali, nei reparti malattie infettive, nelle medicine Covid, nelle pneumologie Covid e nei pronto soccorso.

Dopo questa fase, si passerà alla vaccinazione del personale ospedaliero degli altri reparti, poi quello dei distretti sanitari ed RSA, compresi gli ospiti. Come evidenzia il direttore generale Ciamponi, i vaccini sono arrivati in Italia e a Pescara con qualche settimana d’anticipo rispetto al programma previsto nelle scorse settimane.

“E’ doveroso ribadire, peraltro, ancora una volta che l’avvio delle vaccinazioni non deve farci abbassare la guardia: non possiamo infatti allentare in alcun modo le precauzioni volte a limitare i contagi, che al momento rappresentano ancora il mezzo più efficace per tutelare la nostra salute e quella dei nostri cari.” – ha dichiarato Ciamponi.

Lo Screening di massa anti Covid-19

L’avvio dello Screening di massa anti Covid-19 è previsto nella Provincia di Pescara dal 4 Gennaio, mentre in città partono già da oggi, sabato 2 gennaio. L’obiettivo dello screening è quello di interrompere la catena di contagio, scovando gli asintomatici che possono diffondere il contagio.

Lo screening è gratuito e si tratta di un tampone nasofaringeo del tipo “rapido”, in grado cioè di dare un risultato in poco tempo. Sarà necessario portare con sé la tessera sanitaria e un documento di identità valido. Se entro 3 ore dal test non si riceve una telefonata allora vorrà dire che si è sicuramente negativi, altrimenti si dovrà effettuare un tampone molecolare dopo la telefonata ricevuta dall’operatore sanitario.

Ogni comune allestirà delle postazioni dove verranno effettuati i test rapidi. Le località esatte e gli orari saranno pubblicati sul sito web di ogni comune dove i cittadini potranno reperire tutte le informazioni necessarie.