Pescara: rapina il supermercato e minaccia la cassiera con un coltello, arrestato 28enne

PESCARA – Il fatto è avvenuto ieri, in via Ferrari, nel centro di Pescara. Un 63enne, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, avrebbe palpeggiato nelle parti intime una ragazza su un bus della Tua, per poi picchiarla a colpi di pinza. L’allarme è partito dal conducente del bus e da quanto appreso, l’uomo avrebbe aggredito la ragazza, perché rifiutato dalla stessa. I passeggeri lo hanno bloccato e all’intervento degli agenti, l’uomo è stato arrestato. Ora su di lui grava l’accusa di violenza sessuale e dovrà rispondere anche di resistenza a pubblico ufficiale, in quanto avrebbe cercato di colpire anche uno dei militari.