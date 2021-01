Samb-Carpi: Cammino delle squadre e Convocati

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In casa rossoblu Samb e Carpi si sono incontrate una sola volta, in serie C1 quasi 30 anni fa, il 20 settembre 1992.

Al “Riviera delle Palme” in quell’ultima domenica d’estate ci sono oltre 4500 spettatori e la giornata è veramente spettacolare e memorabile.

Quattro a zero il risultato finale per i rossoblu di mister Claudio Tobia che schiacciano anche nel gioco il Carpi del mister pesarese Giorgio Ciaschini.

Un meraviglioso gol di Peppe Manari sotto la Curva Nord apre le marcature alla mezzora del primo tempo.

Due minuti più tardi Marco Romiti fallisce il raddoppio servito ottimamente dal compianto Moreno Solfrini. L’attaccante rossoblu va a segno dopo cinque minuti della ripresa inzuccando la sfera di testa su perfetto cross dalla destra di Giorgio Eritreo.

A metà tempo Stefano Visi, poco più che ventenne, salva il risultato su Vincenzo Corrente nell’unico tiro in porta degli emiliani e festeggia la convocazione in Under-21dove in quella stagione collezionerà sette presenze incassando soltanto tre reti. L’anno seguente il portiere rossoblu di Pedaso giocherà anche una gara nell’Under-23.

Il finale è tutto di Pasqualino Minuti. Il laterale d’attacco mette a segno la sua personale doppietta segnando alla mezzora su passaggio di Nicolino Rosati e dieci minuti più tardi dribblando quasi tutta la difesa biancorossa, portiere compreso: è 4-0.

La Samb torna in testa alla classifica (4a giornata: 3 vittorie e un pareggio) e i tifosi sono in delirio. Quattro gol al Riviera non si vedevano da oltre sei anni, in serie B contro il Palermo 4-1 l’8 giugno 1986.

La Samb di Claudio Tobia, però, rallenterà la sua corsa e il tecnico rossoblù verrà sostituito a metà dicembre da Ivo Iaconi sostituito dopo due gare da Zbigniew Boniek. Quest’ultimo, a metà aprile, cederà il posto di nuovo a Ivo Iaconi che conquisterà la salvezza nelle ultime sette partite della stagione.

Gli emiliani, penultimi in classifica, retrocessi con Siena ed Arezzo in Serie C2, verranno successivamente riammessi con il Siena in Serie C1 in sostituzione di Ternana e Taranto escluse per inadempienze finanziarie.

Lo scorso 26 aprile Samb-Carpi non si è giocata per Emergenza CoViD19.

Luigi Tommolini

IL TABELLINO

Domenica 20 settembre 1992

Stadio “Riviera delle Palme”

4a giornata di Andata – Serie C girone A

SAMB – CARPI 4 – 0 (pt 1 – 0)

Reti: 29pt Manari; 5st Romiti, 32st e 42st Minuti.

SAMB: Visi; Casimirri, Rosati; Piccioni, Grillo, De Simone; Eritreo, Solfrini, Romiti (37st De Martino), Manari (31st Grani), Minuti.

A disposizione: Coccia, Bignone, Di Giannatale.

All.: Claudio Tobia.

CARPI: Rovito; Papone, Paciscopi; Nannini, Golinelli, Cevoli; Protti (11st Rossini), Boron (14st Aselli), Corrente, Vessella, Di Matteo.

A disposizione: Martinelli, Tirelli, Casonato.

All.: Giorgio Ciaschini.

ARBITRO: Luciano MINOTTI della sezione di Frosinone.

NOTE: Spettatori paganti 4681 per un incasso complessivo di 65 milioni di Lire. Samb in maglia rossoblu, pantaloncini e calzettoni blu. Carpi in maglia bianca, pantaloncini e calzettoni rossi. Terna Arbitrale in completo Nero.

