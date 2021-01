Samb: Niccolò Fazzi è un nuovo calciatore rossoblù

Riprende il calo dei ricoverati per covid negli ospedali delle Marche: nelle ultime 24ore sono scesi a 618, -4 su ieri.

I pazienti in terapia intensiva sono 73, invariati su ieri, quelli in area semi intensiva 144 (-5), quelli in reparti non intensivi 401 (+1).

I dati del Servizio Sanità della Regione Marche indicano che ci sono stati anche 38 dimessi.

Gli ospiti di strutture territoriali sono 234 (-1), le persone nei ponto soccorso, che tecnicamente non vengono comprese tra i ricoverati, sono scese da 30 a 25.

Salgono i positivi in isolamento domiciliare da 8.042 a 8.130, il totale di ricoverati più isolati è 8.748.

In calo invece le persone in quarantena per contatti con contagiati, da 15.773 a 15.244, dei quali 4.443 con sintomi, 725 operatori sanitari.

I dimessi/guariti dall’inizio della pandemia salgono a 42.752. (ANSA).

