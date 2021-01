Samb-Padova: i convocati e le dichiarazioni dei due allenatori

IMOLA – Cade al Romeo Galli il Matelica, costretto ad arrendersi davanti alla fame di punti dell’Imolese, che interrompe la serie negativa di dieci sconfitte consecutive.

Aveva ben ammonito i suoi ragazzi mister Colavitto in settimana: i rossoblù di Catalano avevano assoluta urgenza di tornare al successo dopo che la loro marcia iniziata con il piede giusto si era interrotta lo scorso novembre.

Moduli speculari per i due tecnici, chiamati a riscattare entrambi due stop per mano di formazioni umbre. Fermati dal Gubbio i padroni di casa, superati dal Perugia gli ospiti.

Nell’Imolese appiedati dal giudice sportivo i difensori Boccardi (centrale) e Rondanini (terzino), oltre al pilastro Rinaldi, out a causa di un lungo infortunio. Recuperavano Ingrosso e Della Giovanna, subito in campo i nuovi arrivi Bentivegna e Piovanello.

Assente nelle fila del Matelica capitan De Santis squalificato (fascia al vice Bordo). Marchigiani con in difesa la coppia Magri-Cason, con Maurizii e Fracassini sugli esterni; in mediana fiducia a Pizzutelli dopo le ultime convincenti prestazioni; in attacco tridente classico composto da Volpicelli, Moretti e Leonetti.

Prima frazione equilibrata, dai ritmi non troppo elevati e accesa solo da sporadici guizzi personali. A Balestero e Leonetti, pochi minuti prima dell’intervallo, capitavano le occasioni migliori per sbloccare l’incontro, ma in entrambi i casi Siano e la difesa di casa riuscivano a sbrogliare. Sul fronte opposto era Piovanello il più pericoloso, ma anche in questo caso la retroguardia matelicese non correva troppi rischi.

Nella ripresa l’Imolese trovava però subito il varco giusto con Torrasi che al 5’ st riusciva a infilare Cardinali e portare i suoi in vantaggio.

Il Matelica provava a reagire e iniziava a spingere alla ricerca del pari, scoprendo il fianco a qualche break locale, ma rimanendo sempre in partita.

Mister Colavitto al 20’ st rivoluzionava la sua formazione cambiando quattro undicesimi e gettando nella mischia Di Renzo, Calcagni, Peroni e Barbarossa. In seguito trovava posto anche Alberti, ma non si concretizzava nessuna delle ripartenze abbozzate.

Il Matelica rischiava di subire un rigore beffa per un mani non commesso, l’assistente però correggeva giustamente la decisione del fischietto Ferrieri.

Nel finale in contropiede Piovanello siglava il definitivo 2-0.

La cronaca

Prima frazione

3’ pt la prima conclusione del match porta la firma di Volpicelli, poi ci prova anche l’Imolese dal limite

9’ pt provano a sgusciare Leonetti, Moretti e Volpicelli che si infilano nelle maglie della difesa avversaria

11’ pt a fil di palo la conclusione di Provenzano

13’ pt doppia conclusione ribattuta in area di casa

19’ pt punizione per il Matelica, smanaccia lontano Siano su Pizzutelli. Out di un soffio il successivo tentativo di Volpicelli

34’ pt pericoloso Piovanello

38’ pt ottima occasione per Balestrero dalla sinistra. Siani si accartoccia e sventa in corner

42’ pt Leonetti pericoloso dal cuore dell’area servito da Moretti

Seconda frazione

5’ st GOL!! Palla rubata al limite dell’area e Torrasi dalla sinistra infila Cardinali per il vantaggio locale

12’ st buon break e raddoppio Imolese sfiorato da Piovanello

34’ st l’arbitro decreta un rigore per l’Imolese che viene però annullato dall’assistente.

35’ st sfiora il pari il Matelica con il contropiede non finalizzato da Moretti e Peroni

38’ st atterrato Peroni in area

42’ st pericoloso Moretti

46’ st Bordo dalla distanza

50’ st GOL!! In contropiede Piovanello firmava il raddoppio

IL TABELLINO

IMOLESE – MATELICA 2-0

IMOLESE (4-3-3): 1 Siano; 27 Alboni (40’ st 6 Angeli), 13 Pilati, 26 Carini, 28 Della Giovanna (25’ st 3 Ingrosso); 25 Lombardi (31’ st 18 Marsala), 24 Torrasi, 8 Provenzano; 20 Piovanello, 9 Polidori (39’ st 10 Ventola), 11 Bentivegna (24’ st 17 Morachioli). A disposizione: 22 Rossi, 4 D’Alena, 7 Sall, 14 Mele, 16 Sabattini, 21 Tonetto, 23 Cerreti . Allenatore Pasquale Catalano.

MATELICA (4-3-3): 1 Cardinali; 2 Fracassini, 14 Cason, 18 Magri, 27 Maurizii (19’ st Di Renzo); 5 Bordo, 8 Pizzutelli (19’ st 6 Barbarossa), 11 Balestrero (19’ st 19 Calcagni); 7 Volpicelli (31’ st 29 Alberti), 17 Moretti, 10 Leonetti (19’ st 21 Peroni). A disposizione: 22 Martorel, 28 Puddu, 13 Santamarianova, 16 Baraboglia, 23 Franchi, 24 Masini, 26 Ruani. Allenatore Gianluca Colavitto.

ARBITRO: Sig.ra Maria Sole Ferrieri Caputi della sezione di Livorno.

ASSISTENTI: Sig.ri Stefano Galberti della sezione di Seregno e Davide Santarossa della sezione di Pordenone.

QUARTO UOMO: Sig. Matteo Canci della sezione di Carrara.

RETI: 5’ st Torrasi, 50’ st Piovanello.

NOTE: gara a porte chiuse; ospiti in divisa verde, pantaloncini e calzettoni verdi e portiere bianco; locali in divisa rossoblù, pantaloncini e calzettoni blu e portiere celeste; corner 3-2; ammoniti Angeli, Peroni, Provenzano, Cason, Alboni e Maurizii; recupero 1’pt, 5’ st.

