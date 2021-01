Serie B, Ascoli-Brescia: è di Pescara l’Arbitro del match

ASCOLI PICENO – Queste le dichiarazioni dei protagonisti al termine di Ascoli-ChievoVerona, ultima giornata del girone ascendente in serie B

Sottil: “Abbiamo provato a vincere dal primo all’ultimo minuto”.

“I ragazzi hanno disputato un’ottima partita, nel secondo tempo anche con i subentranti abbiamo sempre attaccato, dobbiamo migliorare nella conclusione a rete e nell’ultimo passaggio. Oggi se c’era una squadra che doveva vincere era l’Ascoli, ha subito pochissimo contro una corazzata creata per vincere il campionato, abbiamo giocato anche un buon calcio. C’è rammarico per il risultato, dopo il passo falso immeritato a Cittadella, oggi abbiamo provato a vincere dal primo all’ultimo minuto, non abbiamo rischiato nulla, Leali ha fatto due parate”.

Simeri: “Speravo di esordire con una vittoria” Le dichiarazioni post gara Ascoli-Chievo di Simone Simeri, al debutto in Serie B e alla sua prima uscita in maglia bianconera: “Credo sia stato un esordio postivo, mi auguravo che fosse con una vittoria, ce l’abbiamo messa tutta, anche se non l’abbiamo conquistata, non abbassiamo la guardia e andiamo avanti. C’è tanto rammarico perché la partita l’abbiamo fatta noi, abbiamo creato molto più del Chievo. Sono mancati cattiveria e l’ultimo passaggio”. Clicca QUI Le dichiarazioni post gara Ascoli-Chievo di Danilo Quaranta:

“Oggi abbiamo ottenuto un punto importante contro una squadra forte, c’è però rammarico per non aver conquistato l’intera posta in palio, la vittoria era alla nostra portata. Giocare al fianco di Brosco, uno dei migliori difensori della B, mi aiuta moltissimo sia in partita che negli allenamenti. Questo è per me il secondo anno in Serie B, questa è la mia migliore stagione, sto avendo continuità. Il rinnovo? I miei agenti si sono incontrati col Direttore, ho dato la mia disponibilità, sono cresciuto qui e voglio continuare a giocare con l’Ascoli”.

