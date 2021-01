Teramo-Avellino: i convocati degli abruzzesi

NERETO – Un 47enne è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Nereto dopo gli episodi di violenza nei confronti degli anziani genitori. L’uomo, in preda ai fumi dell’alcol, nella giornata di ieri, 7 gennaio, avrebbe terrorizzato il padre e la madre picchiandoli con calci e pugni. A dare l’allarme è stato il padre 80enne. I militari, giunti immediatamente sul posto, sono riusciti a bloccare l’uomo che stava cercando di fuggire. Intervento immediato anche del 118 che hanno trasportato l’anziano padre ferito presso l’Ospedale Civile di Sant’Omero, che è stato medicato e dimesso con una prognosi di 15 giorni. Il 47enne è poi stato condotto presso l’abitazione della compagna, in attesa dell’udienza di convalida. Ora, a suo carico, grava una denuncia per maltrattamenti in famiglia e lesini personali.