Teramo: bar non rispetta chiusura alle 18 e distanziamento sociale, chiusura di 5 giorni

TERAMO – Durante i controlli effettuati ieri, venerdì 14 gennaio, in contrasto al Coronavirus, dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Teramo, un bar è stato segnalato. Oltre a non aver rispettato l’orario di chiusura, fissato per le 18, all’interno vi erano numerosi clienti che consumavano seduti comodamente ai tavoli. Dopo aver constatato la situazione, si è proceduto alla contestazione dell’infrazione amministrativa nei confronti del titolare dell’esercizio commerciale. Ora il locale dovrà rimanere chiuso per 5 giorni e ulteriori 9 sanzioni amministrative sono state emanate per chi, all’interno del locale, non stava consumando rispettando il distanziamento sociale.