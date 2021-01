Teramo: irregolarità nelle Rsa sui contagi Covid, responsabili denunciati

Lotteria Italia: Primo Premio nelle Marche a Pesaro, 50000 euro a Teramo e a Morro D’Oro. Grande risultato per la provincia di Teramo.

LOTTERIA ITALIA 2021: PREMI DI PRIMA CATEGORIA

Il biglietto di 5 milioni di euro (E 409084) venduto a Pesaro (PU)

Il biglietto di 2 milioni di euro (G 162904) venduto a Prizzi (PA)

Il biglietto di 1 milione di euro (A 066635) venduto a Gallicano nel Lazio (RM)

Il biglietto di 500 mila euro (D 114310) venduto ad Altavilla Irpina (AV)

Il biglietto di 250 mila euro (A 211417) venduto a Cavarzere (VE).

PREMI DI SECONDA CATEGORIA

I 25 biglietti vincitori del premio da 50 mila euro sono i seguenti:

L 361795 venduto a Cammarata (AG)

F 031174 Roma

C 145481 Teramo

L 488089 Roma

D 199428 San Lazzaro di Savena (BO)

F 342799 Roma

M 228397 Roma

F 399795 Genova

L 297508 Omegna (VB)

F 496538 Messina

B 275673 Portici (NA)

G 239632 Catania

L 433512 Bologna

A 108977 San Vendemiano (TV)

F 145395 Ales (OR)

C 378784 Casoria (NA)

L 421708 Roma

E 204241 Pavia

D 181685 Bassano del Grappa (VI)

L 252078 Torino

L 353476 Reggio Emilia

L 295715 Bisaccia (AV)

M 119165 Morro D’Oro (TE)

A 439501 Cuneo

D 185616 Torino