Teramo: preso il responsabile del furto nel garage a Capodanno, è un 35enne

Da oggi 11gennaio e fino al 15 gennaio, le Regioni di Abruzzo e Marche, saranno i zona gialla. Saranno dunque consentiti gli spostamenti fra i Comuni della stessa Regione senza autocertificazione. Resterà invece il coprifuoco dalle 5.00 fino alle 22.00. Bar e ristoranti saranno aperti fino alle 18.00 e sarà consentito l’asporto fino alle 22.00 ma consegna a domicilio senza limiti di orario. Riaprono anche tutti i negozi fino alle 20.00, anche quelli all’interno dei centri commerciali. Non saranno consentiti invece gli spostamenti tra Regioni senza comprovati motivi di necessità e sarà necessaria l’autocertificazione. Per le Scuole Superiori delle Marche, sarà ancora attiva la modalità Dad; mentre in Abruzzo le lezioni saranno sia in Dad che in presenza.