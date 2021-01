Utilitalia e UE: obbligo riciclo abiti usati. 2022 anno della svolta

C’è preoccupazione e scetticismo nell’aria. Diversi esponenti del settore scolastico nazionale sono contrari alla riapertura delle scuole, prevista per il 7 gennaio 2021. Un gesto considerato troppo rischioso se si da un’occhiata alla curva dei contagi di questi ultimi giorni. Ad esprimere il proprio parere è stata Maddalena Gissi, a capo di Cisl Scuola. <<Continuiamo a leggere notizie giornalistiche ma con il Ministero non c’è nessun tipo di confronto. I dirigenti scolastici sono stremati; continuano a fare e rifare orari per le attività didattiche in presenza al 50%. Le famiglie sono confuse, i docenti si stanno reinventando modalità didattiche per tenere insieme i gruppi classe e quelli in Ddi. Non è ancora chiaro se alle Regioni sono arrivate le risorse per ampliare la mobilità con mezzi aggiuntivi. In alcuni casi non vengono investiti i finanziamenti assegnati nei mesi scorsi per ritardi burocratici. Ci preoccupa tanto la disomogeneità delle soluzioni>>. Queste le parole della segretaria Cisl, secondo quanto riportato da fonti ANSA.

E non termina qua, perché a lei si è aggiunta anche Elvira Serafini, segretario dello Snals. Si tratta del Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Scuola, uno degli organi più significativi dell’universo scolastico. In rappresentanza la Serafini ha dichiarato: <<La riapertura della scuola il 7 gennaio è troppo rischiosa. Stiamo prendendo atto dei problemi dell’ aumento dei contagi di questi giorni. Giorno 18 gennaio potremmo già avere un’idea dell’andamento epidemiologico e decidere a ragion veduta>>.

Inoltre, a rivelarsi ancor più critico e negativo è stato un altro dirigente sindacale: Pino Turi, segretario della Uil Scuola. Per lui dichiarazioni al veleno: <<E’ un errore scaricare sulla scuola le evidenti inadempienze diffuse che la scuola e il futuro del paese subisce e subirà nel tempo. Sarebbe ora di tornare all’unità e al consenso. Le forzature e lo scaricabarile sulle responsabilità non fa bene alla scuola e al futuro dell’Italia. Dall’emergenza si esce tutti insieme e se si torna al dialogo e al confronto. Per questo ci vuole cultura di governo e se ne vede veramente poca. Basta retorica e affrontare la realtà a cominciare dai presidi sanitari e dalla campagna di vaccinazione che deve fare perno sulla scuola e non come sta accadendo per i trasporti e lo scaglionamento, su altre sia pure importanti attività che vorrebbero la scuola in posizione ancillare, di adattamento continuo alle esigenze altrui, non volendo capire l’importanza del settore per il futuro sociale ed economico che è evidenziato solo a parole>>.

Critiche e polemiche che si rinvigoriscono sempre più, a pochi giorni dal termine delle festività. C’è ancora tanta confusione. Tra chi scongiura l’imminente riapertura delle strutture scolastiche con scaglionamenti annessi e chi invece spinge per il rientro. Il governo era rimasto fermo alla volontà di riaprire subito dopo l’epifania. Partendo per gradi. Non con il 70-75% delle attività didattiche in presenza, bensì con il 50%. Un inizio soft a cui dovrebbe seguire uno sprint nelle due settimane successive, si stima a partire dal 18 gennaio. Con un aumento delle lezioni in presenza fino al 75%. Il tutto rientra nella bolla delle previsioni, perché tutto dipenderà dall’andamento dei contagi nel prossimo periodo.

A dare un pizzico in più di certezze a queste incognite ci sono i sondaggi condotti da Orizzonte Scuola. Secondo la rivista specializzata l’80% degli intervistati, tra docenti e personale ATA, ha affermato che si sottoporrebbe al vaccino anti-Covid appena possibile. Contrari solo il 13% e indecisi il 6%. Una risposta che, alla luce delle tante incertezze di questi giorni, fa sicuramente ben sperare. Perché la ripartenza della colonna portante dell’istruzione possa ripartire anche da riscontri positivi come questo.