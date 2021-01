Vax Abruzzo: i dati al 4 gennaio

MARTINSICURO – A fare un bilancio sulla questione sicurezza per l’anno 2020, ci ha pensato il leader di Città Attiva e consigliere di opposizione, Paolo Camaioni. L’ex Sindaco, tramite post social, ha affermato: <<Neanche sul versante sicurezza, il 2020 si è chiuso bene a Martinsicuro. Oltre alla rissa a colpi di bottiglie in piazza, ho avuto notizia di alcuni furti nelle abitazioni, per valori tutt’altro che trascurabili>>. Prosegue: <<Situazioni che chiamano in causa sia il governo centrale, chiamato ad inasprire le leggi in materia, piuttosto che indebolirle, ma anche l’amministrazione locale, invitata a dare seguito ai temi tanto cari a parti invertite, ma anche ai proclami sbandierati in campagna elettorale>>. E conclude: <<Serve un potenziamento importante della Stazione dei Carabinieri, come pure provare ad attivare il controllo di vicinato, sperimentato in alcuni comuni vicini. Purché ci si muova: l’inerzia gioca a favore dei malfattori>>.