Zironelli: “Fattore campo non esiste quest’anno. Non abbiamo fatto nulla, serve più tigna”

Conferenza stampa del tecnico della Samb (per noi di “OggiSport-IlMartino” c’era Federico Principi, questo il suo articolo)

“Con il Padova mi piangeva il cuore di non poter utilizzare tutta la rosa, siamo stati sfortunati e la partita poteva finire diversamente”. Così il tecnico della Sambenedettese, Mauro Zironelli, nella conferenza stampa di oggi ritorna sulla sconfitta che ha chiuso amaramente il girone d’andata dei rossoblù. E proprio con una sconfitta era iniziata la stagione della Samb con il Carpi: in panchina c’era ancora Paolo Montero, Ruben Botta era ancora bloccato da problemi burocratici e il Carpi era guidato dal progetto ambizioso di Sandro Pochesci, interrotto proprio in questa settimana dopo il suo allontanamento dallo staff tecnico degli emiliani.

“Non è mai ideale affrontare una squadra che ha appena cambiato allenatore, ma dobbiamo concentrarci su noi stessi e non sugli altri”, ha precisato Zironelli. “Conosco Pochesci, propone un calcio molto offensivo, forse il nuovo tecnico Foschi ha una filosofia con un baricentro un po’ più basso. Non abbiamo certezze su di loro e non sappiamo se cambieranno modulo, ma alla fine i giocatori che hanno sono gli stessi delle altre partite”.

Il tecnico ha comunque lodato il rendimento espresso dai suoi giovani fino a questo momento, precisando che “sono i veterani che possono dare ancora qualcosina in più a livello di esperienza. Tutti però dobbiamo essere più tignosi e aggressivi, soprattutto allo stesso modo di quanto espresso nei secondi tempi contro Südtirol, FeralpiSalò e Triestina.” Ha poi analizzato “bisogna provare anche a sbloccarsi mentalmente e a rischiare un po’ di più. Se non provi e non accetti di poter sbagliare hai perso in partenza” e infine ha sottolineato: “Dobbiamo però ricordarci che non abbiamo fatto ancora niente, inizia un nuovo campionato e dovremo stare ancora più attenti, consapevoli che il fattore campo non esiste in una stagione anomala come questa”.

Zironelli si è detto anche felice di aver recuperato in condizioni migliori Botta, D’Angelo, Di Pasquale e Goicoechea: “Adesso inizia un ciclo durissimo di partite, soprattutto per il tour de force febbraio ho assolutamente bisogno di avere la rosa più ampia possibile”. Rosa che, a quanto pare, non verrà stravolta sul mercato: “Non mi risultano le voci che accosterebbero Angiulli al Cesena, per la partita di domani è assolutamente convocato. Non so se davvero Masini tornerà al Genoa, ma sta facendo molto bene ed è normale che avrebbe suscitato interesse sul mercato. Ma a quanto pare in giro vedo molti scambi e prestiti, non è un mercato molto vivo. Ho parlato con la società delle caratteristiche di giocatori che potenzialmente vorrei, ma opereremo solo per migliorare la rosa“. L’assalto della Samb nel girone di ritorno passerà, quindi, per un consolidamento del gruppo già formato in estate e che sembra soddisfare il suo tecnico.

Federico Principi