A Pesaro vince lo sbadiglio: scialbo 0-0 tra Vis e Ravenna

(di Federico Principi)

Chi si aspettava che Vis Pesaro e Ravenna avrebbero cercato con insistenza la vittoria nello scontro diretto si è dovuto ricredere. La seconda peggior difesa del girone (il Ravenna) contro la quarta peggiore (la Vis) hanno pensato innanzitutto a mantenere solide le rispettive fasi di non possesso, cercando prevalentemente la compattezza nelle proprie metà campo. Un aspetto che ha anche messo a nudo una certa incapacità da parte di entrambe di proporre un efficace gioco tra le linee avversarie.

Soprattutto la Vis è parsa molto in imbarazzo in fase di costruzione, con una scarsissima personalità nel tentare giocate in verticale che non fossero semplici lanci verso la torre di Gucci. Qualcosa in più ha offerto il Ravenna, con la solita minaccia di Mokulu dietro l’angolo e gli uno contro uno di Ferretti sull’out di destra. Da sottolineare comunque la prova dei tre difensori centrali della Vis in marcatura proprio su Mokulu, soprattutto grazie all’ennesima prestazione di alto livello di Mattia Gennari, al suo gettone di presenza numero 110 con la maglia biancorossa.

Un pareggio che serve a entrambe ad allontanarsi di un punto dall’ultimo posto dell’Arezzo e che dà fiducia soprattutto alla Vis, al secondo risultato utile consecutivo dopo le quattro sconfitte di fila. Vis che mantiene oltretutto inviolata la porta di Ndiaye per la seconda partita consecutiva, mentre per il Ravenna prosegue comunque la striscia negativa senza successi. Sono ora 6 le partite di fila senza ottenere i 3 punti, con la vittoria che è arrivata una sola volta nelle ultime 12 partite. Un match di basso livello che non fuga comunque i forti dubbi sulla competitività di entrambe le squadre, che dovranno lavorare ancora molto per raggiungere la salvezza.

