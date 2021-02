Abruzzo: vaccinazioni per personale scolastico

Il Consigliere regionale Antonio Blasioli del PD ci invia la seguente comunicazione.

A seguito della nota che ho inviato sabato scorso all’Assessore Verì per segnalare il problema dell’assenza del “codice meccanografico” per i nidi d’infanzia sia pubblici che privati, dato mancante che non consentiva al personale che lavora in queste strutture di potersi iscrivere sulla piattaforma telematica per la vaccinazione contro il Covid 19, oggi mi è stato risposto che saranno apportate delle correzioni migliorative al sistema di prenotazione e questa è una buona notizia per diverse categorie del personale scolastico finora escluse dalle procedure per la manifestazione di interesse.

L’assessore alla Sanità ci ha comunicato che il sistema di registrazione sulla piattaforma telematica per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse alla vaccinazione contro il Covid 19 sarà aperto anche:

1. al personale degli asili nido pubblici e privati;

2. al personale non assistito e non residente nella Regione Abruzzo (di altra regione) ma operante in scuole e università abruzzesi esclusivamente tramite SPID;

3. agli enti di formazione accreditati dalla Regione Abruzzo, con le stesse logiche attualmente adottate (ad esempio tessera sanitaria per i residenti, SPID per i non residenti);

4. ai tirocinanti e insegnanti di sostegno se non già presenti come procedura;

5. sarà aperta la doppia iscrizione (ad esempio, se un utente si è già registrato come fragile, potrà registrarsi anche come operatore scolastico).

In questi giorni la registrazione da parte del personale scolastico (professori, amministrativi, tecnici..) avverrà solo con il codice fiscale, mentre da mercoledì prossimo verrà attivato anche l’accesso via SPID ed ogni avvenuta registrazione sarà confermata via mail all’indirizzo inserito in fase di compilazione o associato allo SPID.

E’ un risultato importante e giusto quello ottenuto e per questo voglio ringraziare l’attenzione dimostrata dall’Assessore alla mia segnalazione.