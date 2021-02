Alba Adriatica, alcune scuole chiuse

Alba Adriatica, scuole chiuse. Questo è il messaggio su Facebook del sindaco di Alba Adriatica Antonietta Casciotti.

Cari concittadini informo che a seguito di comunicazioni della ASL di Teramo e della Dirigente Scolastica, fermo restando i provvedimenti statali, regionali vigenti e fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti assunti dalla A.S.L. di Teramo in conseguenza della rilevazione dei dati epidemiologici, ho disposto, con apposita ordinanza, l’interruzione delle attività didattiche in presenza e l’isolamento domiciliare fiduciario per gli alunni di quattro classi della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo di Alba Adriatica,l’interruzione delle attività didattiche in presenza per le restanti classi, avendo disposto la chiusura dell’intero plesso sito in via Duca D’Aosta, e la sospensione delle attività didattiche in presenza per le classi D, H ed I della Scuola dell’Infanzia, sita in Via dei Ludi. Specifico che la interruzzione delle attività in presenza per le classi non in isolamento mi e’ stata comunicata dalla Dirigente per motivi organizzativi.