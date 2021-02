Alba Adriatica: rissa sul lungomare di Alba, due 19enni arrestati per tentato omicidio

TERAMO – Pericolo zona arancione per la Regione Abruzzo. Ad oggi infatti, si registra un indice Rt che oscilla intorno a 1,20 e comunque con un valore minimo intorno o superiore a 1,10. Dunque, se l’ordinanza del Ministro della Salute Speranza, verrà pubblicato sabato, il passaggio in zona arancione potrebbe entrare in vigore da domenica 13 febbraio. Nell’area tra Pescara e Chieti, la variante inglese del virus, sta provocando una risalita del numero dei contagi. A fronte di ciò, per scongiurare un ritorno in zona rossa, il presidente Marco Marsilio invita ad intensificare gli sforzi e tenere una condotta corretta.