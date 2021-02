Ascoli-Frosinone: le dichiarazioni dei protagonisti

L’Ascoli espugna Lecce dopo oltre 32 anni, conquista la prima vittoria esterna della stagione e sale i gradini della graduatoria.

Vittoria in rimonta dei bianconeri di Andrea Sottil in una partita sempre viva e aperta a qualsiasi risultato fino all’ultimo secondo di gioco.

Partono bene i salentini di Corini andando in vantaggio a metà del primo tempo.

Subito dopo il giallorosso Coda ha l’occasione per raddoppiare ma il suo tiro è impreciso.

I marchigiani pareggiano poco prima della mezzora con il neo acquisto Federico Dionisi che all’inizio della ripresa raddoppia.

In vantaggio l’Ascoli va vicino diverse volte alla rete del 3-1 ma al 90° un fallo in area di Leali viene sanzionato da Marchetti di Ostia Lido con l’assegnazione del calcio dagli undici metri.

Sul dischetto si porta Marco Mancosu (sette reti di cui due su due su Penalty) ma il suo tiro si perde nel cielo salentino alla sinistra dell’estremo difensore bianconero.

E’ 2-1 per l’Ascoli che torna alla vittoria in trasferta dopo sette mesi (17 luglio scorso Cittadella-Ascoli 1-2).

Andrea Sottil in bianconero viaggia ad una media esatta di due punti a partita. In sette gare, infatti, ha collezionato 14 punti frutto di quattro vittorie, due pareggi e una sconfitta.

Martedì sera al “Del Duca” arrivano i ciociari gialloblu del Frosinone.

IL TABELLINO

LECCE – ASCOLI 1 – 2 (pt 1-1)

RETI: 23′ Stepinski (L), 28′ e 56′ Dionisi (A)

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Maggio, Pisacane (46′ Meccariello), Lucioni, Zuta (82′ Gallo); Henderson (65′ Majer), Tachtsidis (65′ Nikolov), Hjulmand; Mancosu; Coda, Stepinski (65′ Rodriguez).

A disp.: Bleve, Vigorito, Paganini, Yalcin, Monterisi, Pettimari, Bjorkengren.

All. Corini.

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Pucino, Brosco, Quaranta, D’Orazio; Eramo (81′ Stoian), Danzi (67′ Caligara), Saric; Sabiri (74′ Mosti); Bidaoui (74′ Parigini), Dionisi (67′ Simeri).

A disp.: Bolletta, Sarr, Corbo, Pinna, Avlonitis, Kragl, Bajic.

All. Baroncelli

ARBITRO: Marchetti di Ostia Lido

NOTE: ammoniti Pisacane (L), Tachtsidis (L), Sabiri (A), Meccariello (L), Saric (A), Caligara (A), Leali (A), Rodriguez (L). Al 91′ Mancosu fallisce un calcio di rigore. Rec. 1′ pt, 5′ st.

SALA STAMPA

Questo il commento di Mister Sottil, che questa sera ha assistito alla partita dagli spalti per via della squalifica:

“Viverla da fuori è stata veramente dura, mai più. Stasera abbiamo conquistato tre punti d’oro, una grandissima vittoria, voluta, strameritata, anche se all’ultimo abbiamo rischiato in occasione del rigore. Il pareggio sarebbe stato veramente stretto, anche perché abbiamo avuto l’occasione nitida per chiuderla con Sabiri e altre situazioni precedenti. I ragazzi sono stati encomiabili dal primo all’ultimo minuto. Non dimentichiamo che avevamo davanti una corazzata costruita per vincere direttamente il campionato. Il valore dell’avversario è venuto fuori, ma non ci siamo mai abbassati. Tutti hanno disputato un’ottima gara, Dionisi ha messo a segno una doppietta ed è stato sempre pericoloso, Bidaoui ha lavorato molto, ha sempre ricercato l’uno contro uno, è sempre stato pungente. Entrambi stanno prendendo la forma. D’Orazio ha giocato una buona gara, è partito in sordina, poi è cresciuto, deve ancora salire di intensità. Sono molto contento di chi è subentrato: Parigini e Caligara hanno portato qualità, bravi anche Mosti, Stoian e Simeri, con quest’ultimo che ha tenuto alta la squadra. Lo dico sempre ai ragazzi: non è importante quanti minuti si giocano, ma come si giocano. Questa squadra può crescere ancora, sono arrivati ottimi giocatori, bravissimi tutti, avanti così, intanto stasera ci godiamo questa bella vittoria”.

Al termine della gara il difensore bianconero Tommaso D’Orazio ha commentato così l’exploit esterno dell’Ascoli:

“Questa vittoria vale sei punti, ci abbiamo messo cuore, grinta, siamo molto contenti, è stata la vittoria di gruppo. Personalmente mi sto trovando molto bene, mi sono ambientato subito grazie ai compagni, che mi hanno fatto sentire fin dal primo giorno parte del gruppo. L’episodio del rigore avrebbe vanificato quanto creato, il calcio è fatto di episodi, a volta ti dà, altre volte ti toglie; penso che stasera siamo stati bravi a crearci le occasioni e a portare a casa il risultato, non ci siamo mai tirati indietro per tutta la gara. Non dimentichiamo che il Lecce ha altre ambizioni e velleità, ce la siamo giocata a viso aperto. Stasera si è visto un grande Ascoli. Questo successo ci dà molta carica e consapevolezza nei nostri mezzi. Vincere aiuta a prendere padronanza nei propri mezzi e sicurezza; stasera ci godiamo la vittoria, da domani testa al Frosinone”.

Federico Dionisi, a segno al via del Mare con la doppietta vincente, ha commentato così la prestazione della squadra:

“Era importante dare continuità alla partita col Brescia, sappiamo che dobbiamo recuperare punti importanti, che passano anche attraverso le prestazioni su campi difficili come questo di Lecce. Un Lecce che ci dà la consapevolezza d’essere una buona squadra. Lotteremo fino alla fine perché è molto importante conquistare la salvezza. L’episodio con Maccariello? C’è stato uno scontro, non credo l’abbia fatto a posta, ma le sue scuse sono arrivate un po’ tardi e questo mi aveva fatto innervosire; col fischio finale finisce tutto, siamo uomini e fuori dal campo il rispetto c’è sempre.

Quella di stasera è stata una vittoria di squadra, siamo stati compatti e – da chi ha giocato dal primo minuto sino a chi è subentrato – tutti ci siamo aiutati e dati una mano; ho visto la voglia di combattere su ogni pallone, questo è l’Ascoli che vogliamo, siamo contenti. Quello di stasera era il gol n. 99 in B, spero di arrivare presto a 100. Ci godiamo la vittoria e da domani penseremo alla prossima sfida col Frosinone, una piazza che dopo sette anni non posso non ringraziare perché mi ha dato moltissimo; sarà una partita strana, da quando sono andato via penso a questa gara, sarà una sensazione strana, certamente emozionante”.

